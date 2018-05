SUPRADOZA de RED BULL si a cerut schimbare! Momentul INCREDIBIL despre care Becali nu stie nimic. Ce a facut Qaka in vestiar

Kamer Qaka va juca pentru Steaua. Jucatorul a fost azi la Palatul lui Becali si a stabilit ultimele detalii are transferului.

Dorit si in strainatate, Qaka a fost convins de FCSB sa continue in Romania. Mijlocasul crescut in Norvegia ii costa pe ros-albastri 440 000 de euro. Poli Iasi ramane si cu 15% dintr-un transfer ulterior al fotbalistului.

Cunoscut in tara lui drept un caracter dificil, Qaka s-a impus instant la Iasi. N-a avut probleme nici in relagia cu antrenorul sau colegii, nici cu sefii clubului. Prestatiile foarte bune l-au dus si in nationala Albaniei. Etnic albanez, Qaka a jucat pentru Norvegia la toate nationalele de juniori, dar n-a fost convocat in echipa mare.

Printre povestile necunoscute pe care Qaka le aduce in vestiarul Stelei se numara si o intamplare din urma cu fix un an. Atunci la Kristiansund, Qaka a fost inlocuit dupa pauza intr-un meci cu Odd. Motivul? A baut Red Bull la finalul primei reprize.

"Am luat o cutie intreaga si a fost prea mult. Doctorul mi-a spus ca nivelul de zahar din sange a crescut foarte repede, apoi a cazut din nou. Nu e anormal sau periculos, dar n-am mai putut sa-mi tin echilibrul pe teren", spunea Qaka in aprilie 2017.