Universitatea Craiova - FC Botoșani 1-0 | Alexandru Crețu, categoric în urma victoriei: „Avem nevoie să facem asta”

Crețu a șutat excepționat în minutele de prelungiri, mai exact în minutul 90+3, și l-a învins pe goalkeeper-ul advers, securizând, în acest sens, cele trei puncte bine meritate de Universitatea Craiova.

După meci, elevul lui Mirel Rădoi a vorbit despre jocul pe care oltenii l-au arătat luni seară și a precizat faptul că au nevoie să acumuleze puncte pentru a urca în clasament.

Crețu: „Mă bucur că am câștigat”

„După cum s-a văzut și la TV, a fost un meci dificil. Am întâlnit o echipă a Botoșaniului bună, arată și clasamentul. Chiar mă bucur că am câștigat, după tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Chiar meritam această victorie. Îi felicit pe băieți și felicit tot stafful pentru victorie.

Am primit o pasă bună de la Mitrea, m-am așezat între linii și am avut timp să șutez. Am tras la poartă. Am mai avut situații de a marca, dar trebuie să fim mai concentrați pe faza de atac și cred eu că vom înscrie mai repede.

Există oboseală, clar, am jucat 120 de minute. Majoritatea jucătorilor (n.r. din partida cu Beer Sheva) am fost și în primul unsprezece azi. Încărcătura meciului cu Beer Sheva s-a simțit, păcat că nu am mers mai departe (n.r. în grupele Conference League).

Suntem profesioniști, clar nu trebuie să rămânem pe loc și să ne gândim la meciurile care au fost. Ne gândim la următoarele. Avem nevoie de victorie pentru moralul nostru, trebuie să urcăm în clasament.”, au fost cuvintele lui Crețu.

Universitatea Craiova - FC Botoșani 1-0

Craiova culege cele trei puncte de la Severin, dar va trebui să se gândească deja la următoarea partidă. Oltenii vor face deplasarea la Sibiu pentru a se duela cu FC Hermannstadt joi, 1 august, de la ora 21:00.

De cealaltă parte, FC Botoșani, se va duela cu FC Argeș în etapa a opta tot joi, de la ora 18:00. Formația lui Teja se află, la finalul etapei a șaptea, pe locul patru, iar băieții lui Mirel Rădoi au urcat până pe cinci.