Fotbalistul de la U Cluj care și-a găsit calmul în România: „Așa mi-am cunoscut soția”

Prima experiență a lui Romario Pires cu fotbalul românesc și, implicit, cel european, a fost în momentul în care Gloria Bistrița l-a adus pe brazilian chiar de la el din țară, de la Duque de Caxias.

La Universitatea Cluj a fost adus în februarie 2022, după o jumătate de an petrecută la Farul Constanța. În clipa actuală, mijlocașul în vârstă de 33 de ani este și căpitan la "șepcile roșii" și se simte îndrăgostit de România.

Pires: „Am venit într-un loc calm”

„Când am venit nu ştiu dacă aveam de gând să rămân sau să stau atât de mult, dar mă simt acasă, mă simt foarte bine aici.

Primul impact a fost diferit, pentru că am venit din Rio de Janeiro, oraş foarte mare, cât o ţară şi am venit tocmai la Bistriţa, foarte, foarte mic şi foarte drăguţ. Am fost bine primit.

Asta mi-a plăcut, că am fugit din agitaţia din Rio şi am venit într-un loc calm, în care puteam să mă concentrez pe fotbal şi atât.

Când m-am mutat la Ploieşti, am simţit ceva foarte frumos acolo, am găsit o linişte, mi-am cunoscut soţia. La Ploieşti a fost momentul când am început să iubesc şi mai mult România.”, au fost cuvintele lui Romario Pires, potrivit Orange Sport.

Cifrele lui Pires

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Pires a evoluat la Botafogo, Boavista SC, Olaria AC, Duque de Caxias, Marcilio Dias, Macae, Gloria Bistrița, Petrolul Ploiești, Maccabi Netanya, Maccabi Haifa, Petah Tikva, Astra Giurgiu, Hermannstadt, Farul și U Cluj.

Cu un portofoliu de 15 echipe, Romario Pires a bifat cele mai multe evoluții la Maccabi Petah Tikva, 87, unde a reușit să marcheze de patru ori și să ofere același număr de pase decisive.

În Superliga, cele mai multe meciuri disputate în tricoul unei formații românești au fost pentru Hermannstadt, 63, unde a înscris șapte goluri și a oferit un assist în cele aproape 4.900 de minute de pe teren.