Univ. Craiova - Hermannstadt 3-0 | De la stadion, direct la nunta: "Vom merge cu totii la petrecerea lui Mitrita!" Matel, entuziasmat de noul gazon de pe "Oblemenco"

Craiova s-a impus cu 3-0 in fata celor de la Hermannstadt si Matel a facut un meci foarte bun. Fundasul Craiovei a pasat decisiv la golul lui Cicaldau din minutul 68. La finalul partidei, Matel a declarat ca jucatorii vor merge direct la nunta lui Mitrita, care are loc chiar in aceasta seara.

„O echipa care s-a aparat foarte bine si ne-a fost greu sa ii desfacem. E prima oara cand jucam pe acest gazon, nu ne-am antrenat deloc aici in saptamana asta, deoarece a plouat. In sfarsit nu se mai rupe si ne pare foarte bine.

Imi pare rau de Hermannstadt, dar cred ca usor usor vor iesi din zona aia. Incercam sa luam cat mai multe puncte la fiecare partida si doar asa putem urca in clasament. Ma simt foarte bine, eu am avut doua rupturi musculare care m-au stagnat. Imi doresc doar sa ma antrenez cat mai bine si sa joc cat mai bine. Vom mergem cu totii la petrecerea lui Mitrita! El mereu de cand a venit din America este alaturi de noi si ne bucura acest lucru”, a spus Matel la finalul jocului.