Vintila a ales, Becali a fost de acord! Vine miercuri sa semneze contractul: mutare importanta la FCSB

FCSB reuseste o mutare importanta inaintea meciului cu CFR Cluj.

FCSB este foarte aproape de a-l aduce pe Ovidiu Petre. Fostul jucator al Stelei, in varsta de 37 de ani acum, Petre este asteptat in cursul zilei de miercuri pentru a semna contractul, informeaza ProSport. Ovidiu Petre a fost recomandat de antrenorul Bogdan Vintila si de directorul sportiv Narcis Raducan.



Conform sursei citate, deocamdata nu se stie cu exactitate ce post va ocupa Ovidiu Petre in cadrul clubului, dar cel mai probabil va fi secundul lui Bogdan Vintila.



Ovidiu Petre a jucat pentru Steaua in perioada 2006-2010.