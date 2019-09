Replica IMEDIATA a lui Becali dupa ce Viitorul a anuntat ca nu mai vinde in Romania: "Am cea mai buna marfa!" Cum il dribleaza patronul FCSB pe Hagi

Gica Hagi a anuntat ca nu mai vinde jucatori in Romania.

Hagi nu mai transfera jucatori la FCSB. "Vindem 2-3 pe an si doar afara!", a spus Hagi. Regula e valabila si pentru Craiova sau CFR.

In ultimii ani, Becali i-a platit lui Hagi multe milioane pentru Tanase, Coman sau Benzar. De acum, Hagi o sa vanda numai la export.

"Cred ca am ajuns la un punct in care ar trebui sa formam jucatori sa dam cate unul, doi, trei jucatori pe an afara. Vrem sa luptam, sa luptam cu cei mai buni din Romania", a spus Gica Hagi la PRO X.

"Eu am luat ce trebuia sa iau de la Gica, nu mai am nevoie, acum am academie eu, sunt prost, ce mai trebuie sa cumpar? Cea mai buna marfa e la mine", a fost raspunsul imediat al lui Becali pentru PRO TV.

Becali vrea ca FCSB sa fie pe primul loc pana la Craciun.

"Cand revin Man cu Gnohere o sa arate echipa cum imi doresc", e sigur Gigi Becali.

"CFR si cu Steaua au cele mai bune loturi. Nu putem sa excludem pe Dinamo niciodata", a spus Gica Hagi.