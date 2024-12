Un star din Superliga a fost comparat cu Rodion Cămătaru. Reacția lui Cami

Rodion Cămătaru, component al naționalei la EURO 1984 și la CM 1990, a vorbit despre Daniel Bîrligea, cel mai în formă atacant din Superliga României. Într-o perioadă în care selecționerul Mircea Lucescu are tot mai puține variante pentru postul de atacant central, Daniel Bîrligea a reușit să fie și eficient, dar să și arate că nu are nevoie de timp de adaptare la o formație precum FCSB, unde răbdarea nu e o calitate a patronului Gigi Becali.

"Am văzut că în ultima perioadă multă lume îl compară pe Bîrligea cu stilul meu de joc. Am primit referinţe pe tema asta. Ce pot spune? Nu ştiu dacă are ceva din stilul meu de joc, dar e un atacant foarte bun. Urcă de la meci la meci şi are toate şansele să devină un atacant veritabil, acel număr 9 pe care-l tot căutăm în fotbalul românesc.



S-a văzut clar că a făcut cea mai bună alegere că a venit la FCSB, este o echipă care i se potriveşte mănuşă şi se simte în largul lui. Din punctul meu de vedere are şanse să evolueze în străinătate, la echipe importante, iar campionatul în care l-aş vedea ar trebui să fie unul al spectacolului fotbalist oferit pentru public, un campionat în care să se joace deschis, pe spaţii mari. Mă refer la Anglia, Germania, în niciun caz în Spania, unde jocul este strâns", a declarat Rodion Cămătaru, potrivit Orangesport.