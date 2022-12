Un fotbalist de la FCSB l-a lăsat ”mască” pe MM Stoica: ”Mamă, ce tupeu are ăsta!”

Alexandru Pantea (19 ani) a revenit la vicecampioana României la începutul acestui sezon, după ce a fost împrumutat timp de un sezon la Hermannstadt, cu care a promovat în Superligă.

MM Stoica a rămas impresionat: ”Mamă, ce tupeu are ăsta!”

Stoica pariază că Pantea va ”exploda” în următoarele sezoane. În acest sezon, tânărul fundaș de bandă a prins 18 meciuri pentru FCSB în toate competițiile. Nu a reușit să marcheze, dar a bifat două assist-uri în Superligă.

„Povestea lui e foarte tare. Era copil de mingi. L-am văzut isteț, avea 12 ani, și l-am învățat când să dea drumul la minge. A fost și la meciul cu Ajax. La un moment dat, am fost să-l văd pe Adrian Niță, 2003, generația lui. Și l-am văzut pe ăsta mic, Pantea.

Jucam cu Rapid, Niță a zis că dă 3 goluri și a dat. După un gol, Pantea era la mijlocul terenului cu un rapidist și îi zice: 'Bă, ce slabi sunteți'. Mamă, când l-am auzit... 'Ce tupeu are ăsta!'.

Am mare încredere că va ajunge bun. Acum vrea să facă prea mult, are entuziasmul ăsta datorat vârstei. Dar are calități extraordinare”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.

FCSB, pe locul trei în Superligă

Cu șase victorii în ultimele șapte etape din Superligă, cei de la FCSB au reușit să urce în clasament pe locul trei, la șase puncte de locul doi, ocupat de CFR Cluj, și la șapte puncte de liderul Farul Constanța.

În prima etapă din 2023, FCSB se va deplasa pe terenul celor de la Hermannstadt, după care vor urma două dueluri ”de foc”, cu Farul (acasă) și CFR Cluj (deplasare).