Messi a jucat fotbal la costum si a fost umilit de un fotbalist de la Sirineasa.

Messi a incercat sa jongleze in costum. Un fotbalist de la noi i-a stricat filmarea. Luke e englez, are 19 ani, si a promovat cu Sirineasa in liga a 2-a. Luke si Messi au filmat reclama la Barcelona.



Messi a avut vacanta mai lunga dupa Mondial si a ratat distractia din America. Fotbalistii Barcelonei au jucat fotbal in piscina. S-au incins atat de tare ca au avut nevoie de multa gheata ca sa-si revina. :)