ULTIMA ORA | Fotbalistul dorit de CFR Cluj rupe tacerea! "Am intrat in ultimele 6 luni de contract! Ar fi o onoare sa fac pasul la o echipa cu pretentii!"

Unul dintre cei mai in forma fundasi ai acestui sezon de Liga 1 este gata de o noua provocare in cariera.

Andrei Pitian (25 de ani) se afla printre cei mai in forma fundasi ai acestui sezon de Liga 1.

Pitian este singurul fotbalist integralist in toate cele 15 meciuri jucate pana acum si este pe loc de playoff cu Chindia Targoviste.

Chindia e pe locul 6, cu 20 de puncte dupa 15 meciuri si are printre cele mai bune defensive din campionat. Doar 12 goluri au incasat cei din Targoviste, fiind depasiti in clasamentul celor mai putine goluri incasate doar de CFR, Craiova si Clinceni.

Pitian a intrat pe radarul lui CFR Cluj, care cauta solutii pentru postul de fundas central.

Fotbalistul spune ca ar fi incantat sa faca pasul la o echipa care are pretentii la titlu si cupele europene:

"Ar fi o onoare pentru mine sa fac pasul spre o echipa cu pretentii, dar momentan sunt sub contract cu Chindia si vreau sa raman concentrat la ce am de facut aici. Am intrat in ultimele sase luni de contract, in vara voi fi liber si voi vedea ce se va intampla", a declarat Andrei Pitian pentru Fanatik.

"Nu ma asteptam sa joc toate minutele in toamna asta si nu ca nu aveam incredere in potentialul meu, ci pentru ca imi era teama ca voi fi oprit din cauza acestui virus. Am avut si noi probleme dar m-am ferit cat am putut. Daca voi fi sanatos, cred ca pot sa fiu integralist pana la finalul sezonului, mai ales ca in cele 15 etape am luat un singur cartonas galben si nu vad un alt motiv sa nu pot evolua", a mai spus Pitian, potrivit sursei citate.

Andrei Pitian este cotat la 450.000 de euro, potrivit Transfermarkt.