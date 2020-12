Oficialii lui CFR Cluj s-au decis ce fundas central din Liga 1 vor sa transfere! Numele celui dorit e SURPRINZATOR!

Edi Iordanescu si conducerea lui CFR Cluj vor sa aduca un jucator ieftin, care sa acopere postul de fundas central.

Cu Mike Cestor grav accidentat, cu Paulo Vinicius care va implini 37 de ani in 2021, cu Andrei Burca dorit de echipe din Rusia si cu celelalte doua variante din lot pentru postul de fundas central, Denis Ciobotariu si Syam Ben Youssef, fara multe meciuri in picioare in ultimul sezon, CFR Cluj e nevoita sa mai aduca un jucator pentru centrul apararii, in perioada de mercato din iarna. Insa, conducerea i-a transmis lui Edi Iordanescu ca nu trebuie sa cheltuie o suma prea mare pentru acest transfer, fiind de preferat sa aduca un fotbalist pe care il cunoaste foarte bine si pentru care garanteaza ca poate face fata nivelului de la echipa. O alta conditie e ca jucatorul sa fie relativ tanar, sa aiba meciuri in picioare in acest sezon si sa nu se cramponeze de locul de titular indiscutabil.

Desi pe lista de scouting a clubului ardelean se mai aflau Erico da Silva (UTA / 31 ani), Daniel Graovac (Astra / 27 ani), Andrei Chindris (FC Botosani / 21 ani), Virgil Ghita (Viitorul / 22 ani), Ante Puljici (Dinamo / 33 ani), Rachid Bouhenna (Sepsi / 29 ani) si un fotbalist din spatiul ex-iugoslav, se pare ca cel care va ajunge in Gruia in aceasta iarna este Andrei Pitian. Acesta are 25 de ani, un fizic impresionant (195cm) si poate evolua atat ca fundas central, cat si pe posturile de fundas dreapta si inchizator. Pitian a mai fost legitimat la Pandurii Tg. Jiu (2015-2017), Astra Giurgiu (2017), Apollon Limassol (2018), FC Botosani (2018-2019) si Chindia Targoviste (2019-prezent).

El a reusit o jumatate de sezon foarte buna pentru targovisteni, fiind integralist in toate cele 15 meciuri jucate pana acum, performanta fiind cu atat mai remarcabila cu cat echipa sa a terminat anul pe locul al saselea, ultimul care duce in play-off-ul Ligii 1, si a invins Dinamo si Craiova, remizand cu CFR Cluj. De asemenea, aducerea sa poate fi girata de Edi Iordanescu, care l-a debutat pe Pitian in Liga 1, la Pandurii, in 2015, cei doi lucrand ulterior si la Astra Giurgiu. Pitian este cotat de site-urile de specialitate la 450.000 de euro, dar clujenii ar fi dispusi sa plateasca aproximativ jumatate din aceasta suma.