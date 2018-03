ULTIMA ORA | Dan Petrescu NU va sta pe banca la meciul cu Steaua! Ce s-a intamplat dupa scandalul cu Poli Iasi

Comisia de Disciplina a amanat judecarea lui Dan Petrescu dupa eliminarea primita in prima etapa din play-off.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Este clar! Dan Petrescu nu va fi pe banca la partida cu Steaua de duminica! Desi a fost amanata luarea unei decizii in ceea ce priveste posibila dublare a suspendarii primita de Dan Petrescu dupa injuraturile de la meciul cu Poli Iasi, antrenorul celor de la CFR Cluj va sta in tribune duminica. Decizia a fost amanata pentru 21 martie.

Daca suspendarea lui Dan Petrescu va fi marita la 2 etape, atunci acesta nu va putea fi pe banca de rezerve nici la partida cu CSU Craiova din etapa a 3-a a play-off-ului.

"In mod cert conteaza, dar sper sa nu fie decisiv. Oricum, la noi, configuratia stadionului e asa incat banca e lipita de gardul de la tribuna si Dan Petrescu poate sa stea, ca nu spune la regulament unde sa stea in tribuna, poate sa stea chiar in apropierea bancii.



Sunt sigur ca echipa se va motiva mai mult din aceasta cauza. Eu il inteleg pe Dan Petrescu si incerc sa explic de ce s-a ajuns in situatia asta.



E foarte temperamental si temperamentul lui se manifesta mai ales in timpul partidei cand e tensiune foarte mare si se fac greseli impotriva echipei noastre" spunea Iuliu Muresan la Telekom Sport zilele trecute.

Tot astazi, au fost aplicate si sanctiuni dupa partida dintre Steaua si FC Viitorul - Gica Hagi, antrenorul oaspetilor, a primit o amenda de 1.000 de lei, in timp ce clubul Steaua va trebui sa plateasca 5.000 de lei.