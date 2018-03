Decizie surprinzatoare luata de Dan Petrescu: Ionita, trimis la echipa a doua a CFR-ului!

Decizie surprinzatoare luata de Dan Petrescu.



Antrenorul CFR-ului a decis sa-l trimita pe Alexandru Ionita la echipa a doua a clubului, formatia care evolueaza in liga a treia. Hotararea lui Petrescu este una surprinzatoare prin prisma faptului ca CFR a platit un milion de euro Astrei in aceasta iarna pentru a-l aduce pe Ionita.

Alaturi de Ionita, au mai fost trimisi la echipa a doua Luchin, Rus, Balde si Nouvier. CFR Cluj II a castigat meciul cu Unirea Tasnad, scor 3-0.

Ionita a marcat un singur gol pentru CFR Cluj in cele patru meciuri jucate de la venirea sa: in victoria cu 2-0 in fata celor de la Juventus Bucuresti.