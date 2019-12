Uhrin, ENERVAT de arbitraj: "Nu inteleg, e imposibil sa nu vezi acel penalty! Arbitrul trebuie sa se duca la spital si sa isi faca un control!"

Dinamo a pierdut meciul cu Sepsi, scor 1-2, dupa ce a condus cu 1-0. O data cu punctele, dinamovistii au pierdut si mare parte din sansele de a mai ajunge in play-off.

Dinamovistii au insa toate motivele sa fie suparati pe brigada lui Iulian Calin. Arbitrii au refuzat un penalty clar si implicit o eliminare, iar apoi Dan Nistor a fost eliminat.

Dusan Uhrin nu intelege cum arbitrii nu au vazut un hent atat de clar si ii trimite pe Calin si asistentii sai la un control oftalmologic.

"Prima repriza a fost la egalitate. In repriza a doua trebuia sa primim penalty, apoi Nistor este eliminat foarte usor. Nu-i inteleg pe arbitri. Este imposibil sa nu vezi acel penalty, arbitrul trebuie sa se duca la spital sa isi verifice ochii. Sigur ceva a fost in neregula cu arbitrii. Trebuia sa inscriem mai multe goluri, ei au avut doar doua ocazii in repriza a doua si au marcat doua goluri. Am pierdut trei puncte azi, dupa urmatoarea etapa ne facem o idee mai buna in legatura cu sansele la play-off", a declarat Dusan Uhrin la finalul partidei.