CRAIOVA - CHIAJNA

CRAIOVA 0-0 CHIAJNA

Min 46. O prima ocazie pentru olteni inca de la inceputul reprizei secunde! Caparco respinge de pe linia portii

Min 46. A inceput repriza a doua!

PAUZA

Min 39. Ocazie mare pentru Chiajna! Centrare buna a lui Gabi Matei si o parada de senzatie a lui Pigliacelli!

Min 26. Ocazie mare pentru Craiova! Burlacu ajunge in fata portii, insa sutul lui este deviat

Min 18. Cartonas ROSU vazut de Isaac Donkor! Gazdele raman inca de la inceputul meciului in 10, dupa ce Donkor are o intrare neregulamentara la unul dintre adversari

Min 8. Ocazie pentru Craiova! Sutul lui Bancu este deviat in corner

Min 1. A inceput meciul!

ECHIPELE DE START

U Craiova: Pigliacelli - Isaac Donkor, Florin Gardos, Tiago Ferreira - Ivan Martic, Alex Mateiu, Matteo Fedele, Nicusor Bancu - Andrei Burlacu, Alexandru Cicaldau, Alexandru Mitrita

Rezerve: Laurentiu Popescu, Kelic, Briceag, Borţa, Baicu, Markovic

Concordia Chiajna: Caparco - Matei, Albu, Marc, Lucian Panait - Prepelita, Gorobsov, Nivaldo - Gradinaru, Batin, Ghislain

Rezerve: Costache, Leca, Ivanovic, Thaer Bawab, Barboianu, Ronaldo Deaconu

Craiova porneste ca favorita in duelul cu Concordia Chiajna. Echipa lui Mangia a fost eliminata din Europa League dupa 4-2 la general cu Leipzig, iar oltenii vor sa se concentreze acum pe campionat.

Este ultima partida a etapei a cincea din Liga 1. Craiova are o singura victorie, in fata celor de la Dunarea Calarasi.

De partea cealalta, Concordia i-a invins pe cei de la Hermannstadt si se claseaza la diferenta de un punct in comparatie cu Craiova.