Chiajna 2-0 Hermannstadt! Prima victorie a ilfovenilor in acest sezon

Astazi se mai joaca si meciul dintre Sepsi si Poli Iasi, de la ora 21:00.

Golurile:



Min 88: Panaint face 2-0 dupa portarul Cabuz a respins in fata mingea sutata de Bawab

Min 38: GOL CHIAJNA! Paul Batin deschide scorul din penalty. Lovitura de la 11 metri a fost acordata pentru un fault al lui Stoica asupra lui Gradinaru.

Chiajna si nou promovata Hermannstadt se intalnesc in aceasta seara, de la ora 18:00, in etapa a 4-a a Ligii I.

Ilfovenii antrenati de Ionut Badea nu au nicio victorie in noul sezon, in timp de trupa lui Pelici a avut un parcurs onorabil in primele trei etape, cu o victorie obtinuta acasa cu Sepsi si egal runda trecuta cu Dunarea Calarasi.

Echipele de start:

CHIAJNA: Caparco - Matei, Marc, Albu, Nivaldo - Prepelita - Gradinaru, Cristescu, Gorobsov, Deaconu - Batin

HERMANNSTADT: Cabuz - Coman, Stoica, Dandea, Tatar - Dalbea, Antonov - Petrescu, Halkiadakis, Nkololo - Blanaru

PROGRAMUL ETAPEI:



Vineri:

Botosani 1-1 Astra

Sambata:

Chiajna 2-0 Hermannstadt

21:00 Sepsi - Poli Iasi

Duminica:

15:30 Dunarea Calarasi - Craiova

18:00 Voluntari - CFR Cluj

21:00 Gaz Metan - FCSB