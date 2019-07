Povestea Emmei Raducanu, junioara cu origini romanesti care a devenit speranta tenisului feminin britanic

Sportiva de 16 ani ocupa acum locul 525 WTA.

Emma Raducanu s-a nascut la Toronto (Canada), din tata roman si mama de origine chineza, dar s-a mutat in Marea Britanie la varsta de 2 ani si a crescut in comitatul Kent. Ea a primit spijin financiar din partea reprezentantii tenisului din Marea Britanie, dupa ce, in 2015, a fost desemnata cea mai buna junioare din lume la categoria ei de varsta si a castigat prestigiosul turneu Nike Junior International, competitie desfasurata la Liverpool si dedicata jucatoarelor de pana in 18 ani. Ea a devenit atunci cea mai tanara castigatoare a unui turneu U18 din istoria tenisului, dupa ce a invins-o in finala, cu 6-1, 6-4, pe Lauryn John Baptiste, o sportiva cu peste patru ani si jumatate mai mare decat ea si principala favorita a turneului.

Legitimata la Bromley Tennis Academy din Londra, tanara spune ca idolul ei este chinezoaica Li Na (fosta campioana la Australian Open 2014 si Roland Garros 2011). Pentru turneul de la Wimbledon din 2019, ea a primit un wild card pentru a lua startul in calificari, dar a fost invinsa in primul tur de En Shuo Liang (18 ani, 186 WTA), 7-6, 6-2. Anul trecut, ea a ajuns pana in sferturile de finala la Wimbledon in proba junioarelor, dupa aceea s-a decis sa se dedice competitiilor de senioare. Tot in 2018, Emma a castigat turneul futures de la Tiberias (Israel) fara sa cedeze vreun set. Specialistii britanici o considera cea mai talentata junioara din noul val si cred ca le va concura in curand pe Johanna Konta (18 WTA) si Heather Watson (122 WTA), tenismenele clasate cel mai bine in ierarhia mondiala.

Raducanu are o poveste asemanatoare cu Bianca Andrescu, tenismena de 19 ani nascuta din parinti romani la Mississauga (Canada), prolifica in competitiile de juniori, care ocupa acum locul 22 WTA si a castigat, in martie 2019, turneul de la Indian Wells.

