BREAKING NEWS | Huliganul care i-a spart capul unui jandarm la U Cluj - Hermannstadt, prins! E cercetat pentru ultraj si tentativa de omor!

Politistii din Cluj l-au identificat si prins pe suporterul lui U Cluj care a aruncat cu un scaun in capul unui jandarm, la meciul de baraj cu Hermannstadt.

Universitatea Cluj a cedat cu 0-2 in meciul tur al barajului pentru promovarea/retrogradarea in Liga 1, disputat impotriva sibienilor de la FC Hermannstadt. Meciul a fost marcat de evenimente reprobabile, suporterii gazdelor incercand sa patrunda pe teren in finalul partidei. Jandarmeria a intervenit cu un dispozitiv, moment in care din tribune au inceput sa sara scaune si alte materiale contondente. Un jandarm a fost ranit dupa ce un scaun l-a lovit in cap. El a ajuns de urgenta la spital.

Politistii din Cluj anunta ca l-au retinut pe huliganul care a pus in pericol viata jandarmului, acesta fiind cercetat pentru ultraj si tentativa de omor.

Comunicatul Politiei din Cluj

"IDENTIFICAT SI CERCETAT PENTRU ULTRAJ SUB FORMA TENTATIVEI LA OMOR

La data de 10 iunie a.c., in urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, a fost identificat un tanar in varsta de 27 de ani, din Floresti, judetul Cluj, banuit de comiterea infractiunii de ultraj asupra unui jandarm aflat in exercitarea atributiilor de serviciu.

Conform probatoriului administrat, la data de 9 iunie a.c., cel in cauza, in timp ce se afla in tribuna stadionului unde se disputa meciul de fotbal dintre echipele "FC Universitatea Cluj-Napoca" si "FC Hermannstadt", ar fi ranit un jandarm dupa ce ar fi aruncat cu un scaun inspre fortele de ordine. Persoana vatamata a suferit leziuni in zona capului, lovitura primita determinand prabusirea acestuia la pamant, in stare de inconstienta. Imediat dupa incident, politistii au intreprins activitati pentru identificarea tuturor persoanelor implicate si au intocmit documente de constatare.

Initial, la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a fost inregistrat un dosar penal privind comiterea infractiunii de ultraj; ulterior cauza a fost preluata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, cercetarile continuand pentru comiterea infractiunii de ultraj sub forma tentativei la infractiunea de omor.

La data de 10 iunie a.c., s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de tanarul identificat si a fost emis un mandat de aducere.

In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu luptatori de actiuni speciale, beneficiind de suportul Directiei Operatiuni Speciale, l-au depistat pe tanar pe raza localitatii Floresti si l-au condus la sediul unitatii de parchet pentru continuarea cercetarilor.

Cercetarile sunt continuate pentru documentarea intregii activitati infractionale", se arata in comunicat.