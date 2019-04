TRASEU IMPOSIBIL pentru campioana! Cine castiga titlul in Romania are sanse minime sa ajunga in grupele Champions League: cum arata drumul spre "masa bogatilor"

Campioana Romaniei are un traseu imposibil catre grupele UEFA Champions League.

Indiferent cine va castiga campionatul in Romania are sanse minime sa ajunga in Liga Campionilor. Cel putin in urmatoarele sezoane. Romania a coborat mult in clasamentul coeficientilor astfel ca reprezentantele Ligii 1 vor fi nevoite sa joace nu mai putin de 4 tururi preliminare.

In acest moment, CFR, FCSB si Craiova sunt in lupta pentru titlu, insa indiferent cine va castiga campionatul va fi nevoit sa joace 8 meciuri in tururile preliminare pentru a ajunge in grupe. Inclusiv FCSB, echipa cu cel mai bun coeficient din Romania, va avea de suferit.

Echipa lui Becali va avea de tras pentru ca in sezonul trecut a ratat grupele Europa League pentru al doilea sezon in ultimii 4 ani. FCSB nu va mai fi altfel cap de serie nici macar in turul 3 preliminar. Cu un coeficient de 23.000, potrivit GazeteiSporturilor, FCSB este doar pe locul 65 in Europa, iar un asemenea punctaj o ajuta sa fie cap de serie doar in primul tur preliminar.