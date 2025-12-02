Cunoscutul impresar a vorbit fără ocolișuri despre episodul "Chelsea", recunoscând că s-a simțit trădat de atitudinea lui Mutu în relația cu Jose Mourinho. Giovanni a dezvăluit că a refuzat să meargă în Anglia pentru a-l apăra pe fostul internațional în fața scandalului cocainei, considerând că fotbalistul și-a făcut-o cu mâna lui.



"Mutu m-a trădat atunci când nu am vrut eu să mă mai duc acolo... Ce să mai zic, Mourinho m-a chemat din America, când au plecat într-un stagiu de pregătire, și mi-a zis că la 12 noaptea a plecat fără voie din hotel", a povestit Ioan Becali.

"Mourinho nu i-a făcut niciun rău"



Impresarul a ținut să demonteze mitul conform căruia "The Special One" ar fi avut ceva personal cu românul. Dimpotrivă, portughezul încercase să gestioneze situația discret.



"Mourinho nu i-a făcut niciun rău lui Mutu, a trimis trei jucători, printre care doi olandezi, ca să nu îl subestimeze, să nu pună presiune, a ieșit el... M-a chemat de 10-20 de ori. Apoi m-a tot chemat, să vin, dar nu am mai venit, că nu mă așteptam la așa ceva", a mai spus Giovanni, explicând că situația a fost gestionată ulterior de Gică Popescu și Victor Becali.



În ciuda tuturor problemelor din trecut, Giovanni Becali rămâne un susținător al lui Mutu, pe care îl vede drept viitorul selecționer al României.



"Și eu cred că va fi viitorul selecționer al naționalei, poate nu atât de repede, dar după acest baraj din martie să seia o decizie", a mai spus impresarul.