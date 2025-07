”Marinarii”, conduși în prezent de Ianis Zicu, după ce Gheorghe Hagi a părăsit postul de antrenor principal la finele stagiunii trecute, l-au adus la echipă pe Steve Furtado, un fundaș dreapta care reprezintă Republica Capului Verde.



Transfer de ultima oră la Farul: ”Bine ai venit! A semnat un contract pe doi ani”



Steve Furtado a semnat cu Farul Constanța un contract valabil până în 2027. El a fost format la AS Bondy (2000-2008) și INF Clairefontaine (2007-2010) în Franța, dar a trecut și pe la juniorii lui Rennes.



”Farul Constanța și-a asigurat, începând de astăzi, serviciile jucătorului Steeve Furtado. Născut la 22 noiembrie 1994, la Creil (Franța), noul component al echipei noastre este internațional al Republicii Capului Verde, pentru care a evoluat până în prezent în 17 partide.



Evoluează pe postul de fundaș dreapta și a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani. Steeve Furtado și-a început cariera în Franța, la formația de juniori AS Bondy Youth, apoi la INF Clairefontaine Youth și ulterior la juniorii la la Rennes. Și-a continuat cariera tot în Franța, la SM Caen, US Creteil, US Orleans, urmată de o scurtă perioadă în Spania, la Albacete, pentru ca în ultimii ani să evolueze în Bulgaria, pentru Beroe Stara Zagora și CSKA Sofia 1948.



Bun venit, Steeve Furtado, și mult succes în tricoul Farului!”, se arată în comunicatul emis de Farul.



Farul Constanța, în perioada de mercato



Antrenor - Ianis Zicu (nou)



Veniri - Nicolas Constantinescu (Aerostar Bacău / 40.000 de euro), Diogo Ramalho (Covilha / gratis), Jakub Vojtus (Slobozia / gratis), Lucas Pellegrini (Nancy / gratis), Robert Sălceanu (FC Buzău / gratis)



Reveniri după împrumuturi - David Maftei (Oțelul), Răzvan Tănasă (Oțelul), Gabriel Dănuleasă (Afumați), David Dincă (Reșița), Darius Grosu (Metalul Buzău), Vlad Răfăilă (Lecce U20), Mario Aioanei (Olimpia Satu Mare), David Păcuraru (Steaua)



Plecări - Luca Băsceanu (CSU Craiova / 1 milion de euro), Denis Alibec (FCSB / gratis), Mihai Bălașa (Chiajna / gratis), Andrei Ciobanu (Oțelul / gratis), Joao Ferreira (Chaves / gratis), Isaque Ferreira (Chaves / gratis), Dragoș Nedelcu, Daniel Kivinda, Reginaldo (contracte încheiate)