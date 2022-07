Patronul vicecampioanei s-a prefăcut că nu îl cunoaște pe Joonas Tamm în momentul în care a fost întrebat despre evoluția acestuia în meciul cu Saburtalo, din turul doi preliminar al Conference League, scor 1-0.

Pentru Toni Petrea, antrenorul echipei, lucrurile au arătat diferit. Tehnicianul de 47 de ani a spus că fundașul estonian a făcut un meci bun ținând cond că s-a aflat la prima partidă în tricoul „roș-albaștrilor”.

„Ținând cont că a fost primul lui joc, a făcut o săptămână de antrenamente cu echipa, cred că e pe drumul bun, nu pot spune că a făcut un meci slab, din punctul meu de vedere, am revăzut meciul, cred că s-a achitat destul de bine de sarcini. Sper să se integreze cât mai repede în echipă și să înțeleagă ceea ce vreau eu să jucăm și ce cer eu de la apărători”, a spus Toni Petrea la conferința de presă dinaintea meciului cu Rapid, programat duminică, de la ora 21:30.

Ce spunea Gigi Becali despre Tamm după meciul cu Saburtalo

Gigi Becali, ironii la adresa lui Joonas Tamm. Patronul vicecampioanei FCSB l-a „înțepat” și pe MM Stoica, cel care a insistat pentru transferul estonianului.

„Cine? Cine e? Habar nu am. Nu știu cine e Tamm. Nu l-am luat eu. Habar nu am, nici nu știu. Vorbesc serios. Nu știu, MM Stoica l-a adus. Am lăsat echipa pe mâna altcuiva. Habar nu am, nici nu știu. Nu am văzut prima repriză, m-am uitat de când au dat gol. De unde să mă pricep eu la ce a jucat el?”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.