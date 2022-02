Toni Petrea, dezamăgit după eșecul lui FCSB: "Dacă vom continua așa, o să avem probleme și pentru locul 2!"

După un joc foarte slab, în care a avut o singură ocazie notabilă, iar Andrei Vlad a ieșit în evidență prin mai multe intervenții decisive, FCSB a înregistrat al treilea eșec din acest sezon de Liga 1 și primul pe teren propriu.

Toni Petrea, după FCSB - Farul 0-2: "Dacă nu schimbăm ceva, vom avea mari probleme"

La finalul partidei, antrenorul Toni Petrea s-a plâns de lipsa unui joc colectiv al echipei sale și a spus că FCSB ar putea avea probleme chiar și la obținerea locului secund în cazul în care astfel de evoluții se vor repeta.

"Un meci slab din partea noastră, un meci pe care trebuie să-l uităm cât mai repede, iar din punct de vedere tehnico-tactic trebuie să tragem multe învățăminte, am făcut foarte multe greșeli. Cam nimic din ce ne-am propus nu am făcut. Pe lângă faptul că am făcut greșeli defensive, pe faza de atac am exagerat foarte mult cu acțiuni individiuale și n-am putut să avem un joc colectiv, n-am avut o posesie care să ne aducă în situații de a finaliza. Totul a venit după câteva acțiuni individuale. O victorie meritată a celor de la Farul, îi felicit, trebuie să ne dea de gândit. Dacă vom continua să jucăm așa, o să avem probleme și pentru locul 2.

Iată că acum n-am reușit să mai revenim. Din cauza faptului că n-am mai făcut ce trebuia, un joc colectiv. Am exagerat cu acțiuni individuale care nu-și aveau rostul și era cât pe ce să mai primim două goluri. Am primit un gol, a fost o greșeală în lanț la primul gol, dar asta nu trebuia să ne oprească din a juca fotbal. Le-am spus la pauză că trebuie să schimbăm ceva, să aducem un plus printr-o mișcare mai bună și o circulație mai bună a mingii, ceea ce n-am reușit.

Am avut și probleme de efectiv, dar trag un semnal de alarmă pentru jucători. Dacă nu schimbăm ceva, vom avea mari probleme. Sunt îngrijorat de joc. N-am reușit să facem nimic azi. Trebuie să vedem ce nu a funcționat. Da, 11 puncte față de CFR, distanță mare, n-am reușit să ne apropiem. Mai sunt două etape grele și într-un interval de timp foarte scurt. Vedem, acum nu mă gândesc decât la acest joc, ci doar la ce trebuie să recuperăm. Până acum, jocul nostru a fost destul de bun, am marcat de foarte multe ori, însă jocul din această seară ne arată că e destul de dificil să ne putem apropia de primul loc. Atât timp cât șansele matematice există, trebuie să scoatem capul din pământ și să remediem situația. Edjouma resimte o stare de oboseală de ceva timp și e destul de intens pentru el. Am considerat că e mai bine să iasă", a spus Toni Petrea.

Pentru FCSB este doar al treilea eșec suferit în acest sezon și primul pe teren propriu. Echipa lui Toni Petrea rămâne pe locul secund, cu 59 de puncte, la 11 lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

În runda următoare, FCSB joacă pe terenul lui FC Argeș, în timp ce Farul primește vizita lui FC Botoșani.