”Toate testele pe care le-am făcut au ieșit bine”. Alex Răuță, ultimele detalii despre starea sa de sănătate

„Sunt bine acum, toate testele pe care le-am făcut au ieşit bine şi toate lucrurile sunt pe un făgaş normal. A fost o problemă respiratorie, şi anul trecut am avut Covid şi acum la fel, a fost respiratorie, nu a fost nimic legat de inimă, am făcut toate testele şi au ieşit OK. Acum totul este sub control şi sper ca de săptămâna viitoare să intru pe teren.

E bine că lucrurile au ieşit aşa cum îmi doream şi că am trecut pe lângă o tragedie, cum se spune. Acum nu am nicio teamă, toate controalele sunt OK. Sunt perfect sănătos. Toată lumea trebuie să se controleze după Covid-19, eu am avut probleme atunci, am fost şi internat la 'Matei Balş'. Dar acum sunt OK şi nu am probleme.

Am făcut antrenamente separat, am vorbit şi cu domnul Rednic şi mi-a spus că nu vrea să mă bage în meciul acesta ca să nu riscăm nimic, dar de săptămâna viitoare voi intra normal. Până acum nu a mai avut probleme, dar acum am avut şi eu o răceală şi de aia am şi rămas fără respiraţie, nu eram bine. Oricum şi atunci când am căzut, am fost conştient”, a spus Răuţă.

În legătură cu partida contra campioanei, Răuţă a declarat: ''Ştim că ne aşteaptă un meci greu cu CFR Cluj, dar Dinamo de obicei la meciurile grele s-a mobilizat, şi sunt convins că aşa va fi şi acum. Eu cred că începând de mâine, de la meciul cu CFR Cluj, veţi vedea o altă faţă a lui Dinamo, sunt sigur''.

FC Dinamo Bucureşti o întâlneşte pe CFR Cluj, duminică, pe Stadionul Dinamo, de la ora 18:30, într-un meci din etapa a 15-a, ultima a turului Ligii I.

Agerpres.