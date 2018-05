Toata lumea il striga CICHICEAN! :) Povestile senzationale ale lui Takayuki in Romania

Ca sa aiba o sansa la titlu, FCSB trebuie sa-l bata in ultima etapa pe ... Jackie Chan. E porecla primului si ultimului samurai din Romania.

Campion cu Astra in 2016, Takayuki e strainul cu cele mai multe meciuri in liga 1. Takayuki e de 11 ani in Romania. Isi petrece vacantele in Japonia, de unde vine incarcat de condimente. Vrea sa manance in Romania ca la mama acasa, in Japonia. Orezul e de baza pentru Takayuki.

Takayuki stie toate restaurantele cu sushi din Bucuresti. Frecventeaza si cafenelele.

Nascut in aceeasi zi cu Hagi, Ronaldo si Neymar, Takayuki a invatat fotbal in Brazilia. S-a antrenat cu Tevez la Corinthians. In Romania a castigat tot ce se putea. Mai are un singur vis: Champions League.