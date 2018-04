TEAPA! Ice, ice, baby! Termenul de finalizare al Patinoarului "Mihai Flamaropol" s-a prelungit

Termenul de finalizare a constructiei noului Patinoar "Mihai Flamaropol" promis de primarul Gabriela Firea, martie 2019, nu poate fi respectat.

Patinatorii si hocheistii din Bucuresti, care tanjesc dupa gheata de acasa, se vor mai pregati inca cel putin un an si jumatate pe unde apuca.



Patinoarul "Mihai Flamaropol" a fost construit in anul 1952 si a fost inchis in noiembrie 2012, din cauza starii avansate de degradare, dar si din cauza ca a fost debransat de la toate utilitatile, pentru care se acumulasera facturi uriase neachitat.

Deoarece singurul patinoar public de dimensiuni olimpice din Bucuresti a fost inchis, patinatorii de performanta din oras s-au antrenat mai multi ani pe patinoarul de dimensiuni reduse al unui mall din Bucuresti, apoi au fost directionati spre patinoarul din Otopeni (Jud. Ilfov), construit de afaceristul Ion Tiriac din fonduri proprii, iar echipele de hochei de club din Capitala au fost nevoite sa parcurga sute de km pentru a se antrena si a juca la Carta (Jud. Harghita) sau la Braso

Patinoarul, dar si terenul si imobilele aferente, au fost preluate in anul 2013 de Municipalitate, prin Hotarare de Guvern, de la Ministerul Tineretului si Sportului. Cum modernizarea patinoarului ar fi costat mai mult decat construirea altuia nou, el a stat in paragina aproape 4 ani ani si s-a decis demolarea si constructia de la zero a unui complex sportiv cu o suprafata desfasurata de aproximativ 9.500 mp, care sa cuprinda un patinoar la standarde olimpice, un centru sportiv si de agrement (sala baschet, bazin inot, wellness, sali de fitness si aerobic, trasee de skateboarding, skating, biking si escalada), spatii comerciale (magazin echipament sportiv, cafenea, restaurant) si o parcare de peste 100 de locuri. Noua arena urmeaza sa aiba o capacitate de 3.100 de locuri si dotari de ultima generatie, avand prevazut initial un buget de executie de 33.500.000 milioane de lei (7,2 milioane euro).

Constructia, aflata intr-o stare avansata de degradare, a fost demolata la finele anului 2016, iar lucrarile de refacere a Patinoarului "Mihai Flamaropol" din cadrul Complexului Sportiv "Lia Manoliu" au demarat la inceputul lunii martie 2017. Desi primarul Gabriela Firea dadea asigurari ca "in mai putin de doi ani, loturile nationale de hochei si patinaj ale Romaniei se vor putea pregati si antrena in conditii optime, pe un patinoar nou, dotat si echipat corespunzator si implicit vor putea reprezenta Romania pe plan international la Bucuresti", lucrarile nu au avansat corespunzator, asa ca termenul de dare in folosinta estimat initial, martie 2019, va fi prelungit cu inca cel putin jumatate de an. In acest moment, nu a fost finalizata in totalitate nici macar structura de rezistenta, iar la o astfel de lucrare cele mai importante si lungi perioade de timp pot fi petrecute la constructia acoperisului, la finisaje si la dotarea tehnica.