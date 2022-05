Fostul președintele al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că Ilie Poenaru ar avea calitățile necesare pentru a pregăti FCSB, însă îi transmite tehnicianului că trebuie să înțeleagă că acolo ar putea îndeplini doar un rol de antrenor secund, "principalul de neînlocuit" fiind patronul Gigi Becali.

"Te duci la FCSB antrenor secund?". Răspunsul lui Ilie Poenaru, după avertismentul lui Dumitru Dragomir

"Îl văd, e un băiat serios, cu performanțe. Făcuse din Clinceni o echipă de top. Îmi place de el, el știe că îl apreciez. De ce nu la FCSB? Dar acolo, oricine merge, se duce antrenor secund, principalul e de neînlocuit acolo. Principalul e Gigi Becali, să ne înțelegem, nu o mai dați după cireș. Dacă lua titlul, trebui să îi dea Federația și licența de antrenor.



El a înțeles foarte bine capitalismul, tu bagi banii, tu comanzi, tu faci tot ce vrei. Numai că trebuie să ai lângă tine consilieri care pot să te influențeze pozitiv, că altfel se alege praful. El a investit bani mulți, a făcut un Centru de Copii și Juniori, a băgat bani și se preocupă. Problema este că, dacă ești profesionist, îți iei toate măsurile necesare, mai ales la meciul cu Voluntariul, să poți câștiga acel meci", a spus Dumitru Dragomir, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Întrebat de moderatorul emisiunii, Ioana Cosma, dacă este dispus să meargă antrenor secund la FCSB, Ilie Poenaru a zâmbit și a răspuns scurt: "Nu, deocamdată nu".

Ilie Poenaru, foarte aproape de UTA Arad

Deși s-a scris că antrenorul a semnat deja cu UTA Arad, Poenaru a refuzat să confirme, însă a recunoscut că discuțiile sunt foarte avansate și așteaptă un anunț oficial din partea clubului.

"Vom vedea, suntem în discuții foarte avansate și cred că ar fi cel mai indicat să las clubul să anunțe dacă vom avea această colaborare și când. Da, au fost mai multe cluburi interesante, am avut și discuții, dar deocamdată sunt în discuții foarte avansate, trebuie să recunosc, cu UTA Arad.

Este un club de tradiție, un club foarte bine organizat, este o emulație foarte bună acolo și e clar că nu își dorește decât să facă performanță de la an la an. E minunat ce se întâmplă, am observat că tribunele sunt pline meci de meci, asta este cel mai important, să atragem acești oameni, ceea ce se întâmplă la Arad", a spus Ilie Poenaru, la Ora Exactă în Sport.

De-a lungul carierei, Ilie Poenaru a antrenat la FC Voluntari, Dinamo U19, Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș. Tehnicianul de 45 de ani nu are licență Pro, astfel că în acte ar urma să fie trecut Marin Dună în calitate de principal.