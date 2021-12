Tamaș, one man show cu FCU Craiova: „Trebuia să vă scot la meciul ăsta, că aveați emoții!”

FCU Craiova și FC Voluntari s-au întâlnit în etapa a 18-a a Ligii 1. Până în minutul 77, ambele echipe au avut ocazia de a deschide scorul, doar că ilfovenii au fost mai insprirați, iar Tamaș a deschis scorul cu o lovitură de cap.

Pe urmă, meciul a fost la discreția Voluntariului, care a mai punctat o dată prin Ion Gheorghe, în minutul 81. Însă Liviu Ciobotariu susține că elevii săi au avut o misiuni dificilă cu FCU Craiova, admirând modul în care oltenii s-au apărat, până la golul lui Tamaș.

Ciobotariu: „Tamaș ne-a scăpat puțin de emoții”

„A fost un joc foarte greu, mă bucur că am reușit să câștigăm cele 3 puncte, foarte importante pentru noi. Am întâlnit o echipă bună, bine organizată, cu calitate în special la mijlocul terenului. Puteam să închidem jocul și să marcăm în prima repriză, când am avut două ocazii clare. Apoi a venit faza fixă, iar Gabi Tamaș ne-a scăpat puțin de emoții.

Nu analizez eu echipa Craiovei, vorbesc despre a mea, dar vreau să vă spun că ne-au pus probleme în multe rânduri. Noi avem o echipă matură, am știut să ne apărăm, am avut și șansă. La 0-0 Compagno a avut o ocazie uriașă, puteau deschide ei scorul. Îmi felicit jucătorii pentru victorie, au muncit, au alergat și iată că am câștigat astăzi.

Astăzi am deschis scorul dintr-o fază fixă, face parte din joc. Lucrăm la antrenament și fazele fixe. Chiar vorbeam cu Gabi Tamaș și îi ziceam că m-a lăsat să aștept 17 etape pentru a da un gol din fază fixă. A zis: 'da, dar trebuia să vă scot la meciul ăsta, că aveați emoții'. Glumind, bineînțeles. Sunt mulțumit per ansamblu, cu toate că n-am făcut un joc foarte bun, puteam juca și mai bine astăzi. Craiova ne-a închis bine”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a urcat pe locul trei în Liga 1, cu 32 de puncte, în timp ce FCU Craiova este pe poziția a 14-a, cu 15 puncte acumulate.