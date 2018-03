Miriuta nu regreta experienta Dinamo: "M-as intoarce!" De ce nu simte vinovat pentru meciul cu Astra: "Un meci ca asta se castiga si fara antrenor!"

Vasile Miriuta a plecat de la Dinamo dupa ce s-a incheiat sezonul regulat.

Vasile Miriuta a ratat principalul obiectiv al sezonului: calificarea echipei in play-off. Totusi, fostul antrenor al lui Dinamo nu regreta experienta din "Stefan cel Mare" si spune ca s-ar intoarce la un moment dat la Dinamo.

Referitor la meciul cu Astra, cel care a decis viitorul lui Dinamo in actualul sezon, Miriuta este de parere ca nu a gresit foarte mult. O partida atat de importanta putea fi castigata doar de ambitia si daruirea jucatorilor, fara o prea mare implicare a antrenorului.

"E o experienta, mi-am dorit sa ajung la Dinamo. Am ales cu sufletul, pacat nu am reusit ce ne-am propus. Da, as fi plecat de la Dinamo chiar daca as fi calificat echipa. Aveam motivele mele. Nu m-am uitat la meciurile lui Dinamo, am fost acasa cu familia. Ii doresc succes lui Florin.

M-as mai intoarce la Dinamo. Asa cum am facut si la CFR. Poate nu a fost momentul, dar imi parea rau daca nu veneam acum. Nu regret ca am venit la Dinamo, a fost o experienta placuta, mi-am dorit sa vin. Am facut tot posibilul, tot ce a depins de mine si de staff-ul meu. La ultimul meci, daca ai ambitie, poti sa castigi si fara antrenor. Si cu asta am spus tot", a declarat Vasile Miriuta pentru ProTV.