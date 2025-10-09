Marco Dulca a semnat cu Petrolul

Liber de contract din august, după ce și-a reziliat contractul cu formația slovenă NK Celje, Marco Dulca a semnat acum cu Petrolul Ploiești, formație din Superliga care are un start modest de sezon.



Fotbalistul format la U Cluj și Swansea, care a evoluat pentru toate naționalele de juniori ale României, a semnat un contract până în 2027 cu Petrolul.



"Bun venit, Marco Dulca!



FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Marco Alexandru Dulca (26 ani), fostul component al echipei olimpice a României urmând să îmbrace tricoul „lupilor” până la finalul stagiunii 2026-2027!



După ce s-a despărțit, în vară, de gruparea slovenă NK Celie, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de către Eugen Neagoe.



Născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca, Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City. A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiție rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanța.



Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgoviște și FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formația dâmboțeană.

Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) și Cupa Sloveniei (2025), făcând parte și din generația care a dus România până în „careul de ași” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019. Ulterior, a participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale „tricolorilor”", se arată în anunțul făcut de Petrolul.

