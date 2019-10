Surpriza MAJORA a lui Contra pentru Feroe si Norvegia!!! Mogos, convocat in premiera! Florinel Coman va fi si el in lot! Revin Mitrita si Nistor! Din lot lipsesc Chipciu si Maxim

Forma buna a lui Coman il aduce la nationala mare pentru meciurile cu Feroe si Norvegia (12 si 15 octombrie, in direct la PRO TV).

Pe lista noutatilor mai e si Vasile Mogos de la Cremonese (Serie B). Fundasul se afla de mai mult timp in vederile selectionerului si a fost in grupul extins al stranierilor, fara a prinde insa si convocarile finale.

In lotul Romaniei apare pentru prima oara dupa 6 luni si Alex Mitrita (NY City FC). Atacantul se afla intr-o forma excelenta in MLS, unde a marcat saptamana trecuta de 3 ori in derby-ul cu FC Atlanta. Desi e rezerva la MOL Vidi, Adrian Rus ramane si el in lotul lui Contra. Si Dan Nistor a fost chemat, la fel ca Nicusor Bancu, liderul Craiovei.

Din lotul lui Contra pentru Feroe si Norvegia lipsesc Chipciu si Maxim, ambii fara meciuri la echipele de club. Nici favoritul lui Contra, Gicu Grozav, n-a mai prins selectia finala, insa absenta sa era anuntata de neincluderea pe lista preliminara a stranierilor.



LOTUL ROMANIEI PENTRU MECIURILE CU FEROE SI NORVEGIA

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon, 63/0), Florin Niță (Sparta Praga, 2/0), Ionuț Radu (Genoa, 0/0)

Fundași: Romario Benzar (Lecce, 16/0), Vasile Mogoș (Cremonese, 0/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo, 56/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár 1/0), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa 5/0), Dragoș Grigore (Ludogorets, 37/0), Alin Toșca (Gazişehir Gaziantep, 17/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 10/0)

Mijlocași: Răzvan Marin (Ajax Amsterdam, 19/1), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 1/0), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 5/0), Dan Nistor (Dinamo București, 0/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 21/4), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 33/10), Ianis Hagi (Genk, 7/0), Alexandru Mitriță (New York City FC, 7/0), Florinel Coman (FCSB, 0/0)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 35/12), George Pușcaș (Reading, 10/5), Florin Andone (Galatasaray, 23/2)