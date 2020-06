Suporterii, singura salvare a clubului Dinamo! Ionut Negoita: "Doar ei au facut ceva, restul sunt doar vorbe!" Actionarul e gata sa le vanda echipa: "Oferta e valabila"

Suporterii lui Dinamo tin clubul in viata, iar Ionut Negoita este gata sa le vanda pachetul majoritar de actiuni.

Ionut Negoita spune ca Mohammad Murad nu l-a contactat inca pentru a-i face o oferta de preluare a clubului si pana in acest moment singurii care au facut ceva sunt suporterii. Murad este un afacerist roman cu origini libaneze, cu mai multe business-uri in industria turismului.

Fanii au in continuare prim-planul pentru preluarea clubului si Ionut Negoita este deschis la negocieri:

"Nici macar un telefon nu am primit (n. r. de la Mohammad Murad). Nu vreau sa mai comentez. In acest moment, singurii care au facut ceva au fost suporterii prin programul DDB.

Ca urmare, putem vorbi multe si s-au vorbit foarte multe, dar cand tragem linie cel mai important e cel care a facut ceva si nu s-a limitat doar la vorbe.

Oricine este asteptat la Dinamo sa se implice, e un proiect care are nevoie de sustinere. E pentru suporteri si pentru cei care iubesc clubul. Trebuie sustinut si de alti oameni care nu trebuie neaparat sa fie dinamovisit. Pot sa faca un parteneriat de imagine, dar e clar ca proiectul trebuie sustinut.

Suporterii lui Dinamo au mai facut un pas, au mai facut rost de ceva bani. Ei tin clubul de cateva luni bune. Oferta mea pentru ei e valabila, de a prelua tot pachetul pe care il am. Sunt in legatura directa cu conducerea clubului. In ce ma priveste eu discut doar despre posibilitatea de a vinde si a gasi o solutie pentru preluare si de a gasi pe cineva care sa isi asume toate responsabilitatile financiare.

Din pacate, nu a venit un investitor care sa isi asume toata povestea si sa isi asume si investitii pentru a mentine clubul pe linia de plutire, dar si de a face performanta.

Sper ca suporterii sa sutina clubul in continuare, sa o faca in numar cat mai mare. Eu cred in forta suporterilor lui Dinamo, sunt si in numar mare, dar si calitativ si ar putea realiza o chestiune de genul. Nu e o treaba usoara, dar ce au facut ei pana acum e fara precedent in Romania si cred ca ar putea trece la un alt nivel, sa sustina clubul.

Ii vad vorbind pe unii despre ce se intampla la club, dar ei nu sunt in stare sa puna 10 lei pentru sustinerea echipei. Ei vorbesc ca si cum ar fi foarte priceputi, implicati.

Oamenii cu adevarat valorosi sunt cei care fac lucruri. Daca si vorbesc nu e nimic rau in asta", a declarat Ionut Negoita la PRO X.