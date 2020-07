Gigi Becali face un anunt SOCANT: "Intru in faliment! Am 11 milioane de primit de la FCSB!" Pozitie categorica in scandalul momentului

FCSB are datorii uriase care ar putea pune mari probleme echipei.

Potrivit patronului Gigi Becali, clubul trebuie sa ii dea 11 milioane de euro. FCSB risca astfel sa intre in faliment in cazul in care nu face rost de bani, fie din transferul lui Dennis Man, fie din calificarea in grupele Europa League.

"Dupa ce ca nici nu avem bani, suntem vai de capul nostru de saraci si abia ne ajung banii de la televiziune pentru 14 echipe... Suntem vai de capul nostru in 14 echipe! De unde sa gasim inca doua echipe pentru Liga 1? De unde bani? Care alte surse de venit?

Eu nu stiam... Credeam ca am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila si i-am spus «Zi-mi si mie». Am 11 milioane de euro imprumutati! Eu credeam ca sunt 7 sau 8. Cand de fapt sunt 11. Eu acum am 11 milioane de euro datorie!

Daca nu ma calific in cupele europene sau nu vand un jucator, ce fac? Intru in faliment! Ce fac? Nu? Vreau sa zic eu... Pai, il vand pe Man! Dar daca nu-l vand? Eu vorbesc cand sunt banii in buzunar...", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.