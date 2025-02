Înainte de derby-ul cu FCSB, Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor, a recunoscut că se teme ca nu cumva meciul contra roș-albaștrilor să fie decis în urma unor erori de arbitraj, așa cum consideră că s-a întâmplat și la meciul FCSB – Dinamo.

Mihai Stoica: ”Șumudică să citească directivele lui Rosetti!”

După controversa cu presupusul henț al lui Siyabonga Ngezana, Marius Șumudică susține că se teme de arbitrajul din derby-ul cu FCSB și crede că echipa campioană ar putea fi ajutată de deciziile arbitrilor și în derby-ul cu Rapid.

Mihai Stoica a răspuns declarațiilor lui Marius Șumudică. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB își menține părerea în legătură cu faptul că Ngezana nu a atins mingea cu mâna și spune că, în orice caz, directivele lui Roberto Rosetti sunt să nu se acorde lovitură de la 11 metri dacă nu este influențată traiectoria mingii.

Apoi, oficialul roș-albaștrilor i-a dat dreptate lui Șumudică și a mărturisit că și el se teme de arbitrajul din meciul cu Rapid, motiv pentru care a început să reproducă mesajul antrenorului de la Rapid argumentând că se potrivește și în cazul lui.

”Uite că are cum să apară la televizor cineva, apar eu acum. Nu spun că e fault în atac că nu a fost fault în atac, spun că nu văd dacă într-adevăr atinge sau nu atinge mingea cu mâna și ce spun eu spun și alții.

Dacă atinge mingea cu mâna ar trebui și Marius Șumudică să citească ce s-a întâmplat la Napoli – Barcelona și care sunt directivele lui Rosetti, bănuiesc că știe cine e Roberto Rosetti.

Nu este henț, clar, nu e penalty, este opinia mea și nu numai a mea. Îi e teamă, și mie îmi e teamă. Copy-paste. Ce spune el spun și eu. ’Mi-e teamă! O spun sincer, mi-e teamă de arbitraj’, asta spun eu acum, ’și fac public lucrul acesta. Îmi doresc din suflet să avem parte de un arbitraj corect. Dacă Rapid merită să câștige meciul pe teren, să câștige, jos pălăria! Niciodată nu voi contesta ceva’”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Marius Șumudică se teme de arbitraj la derby-ul cu FCSB

”Mi-e teamă! O spun sincer, mi-e teamă de arbitraj și fac public lucrul acesta. Îmi doresc din suflet să avem parte de un arbitraj corect. Dacă FCSB merită să câștige meciul pe teren, să câștige, jos pălăria! Niciodată nu voi contesta ceva. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume… Noi, dacă la U Cluj nu eram dezavantajați la acel penalty incredibil, practic nu pierdeam niciun meci, de când ne-am întors din pregătire. Avem cinci victorii, un egal și o înfrângere, la U Cluj, unde a fost un rezultat total nemeritat (n.r. – Rapid a pierdut cu 1-2). Am fost privați de un penalty.

Atât timp cât VAR-ul există, sper din tot sufletul ca acest joc să fie arbitrat de cea mai bună brigadă posibilă. Pentru că va fi un joc incandescent din punctul meu de vedere, sunt rivalități… Să arbitreze cine va arbitra, poate să fie și Istvan Kovacs, de ce nu? Dar indiferent cine va fi, mi-aș dori să nu fie actorul principal. Mi-e frică de arbitraj! Pentru că, dacă luăm ultimele jocuri și vedem ce s-a întâmplat, spuneți-mi și mie un ajutor de care a beneficiat Rapidul și ajutoare de care au beneficiat alte echipe…

FCSB-ul nu are nevoie de ajutor. Are o echipă bună, o conducere foarte bună, au ajuns unde au ajuns pe merit… Dar, în momentul în care se mai înclină puțin și balanța… Eu nu stau să comentez acum, o să iasă iar MM-ul (n.r. – Mihai Stoica) probabil și o spună cine știe ce… Dar nu are cum să apară la televizor și să-mi spună cineva că e fault în atac sau că Ngezana nu atinge acel balon cu mâna. Este henț clar, iar Dinamo, la acel moment, putea face 2-1”, a spus Marius Șumudică.