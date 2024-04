Roș-albaștrii s-au deplasat miercuri seară la Sfântu Gheorghe pentru confruntarea din etapa cu numărul șase din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Sepsi și FCSB au împărțit punctele.

Ipoteza lui David Miculescu după remiza de la Sfântu Gheorghe: ”Poate așa a vrut Dumnezeu”

După meci, David Miculescu a evidențiat că roș-albaștrii au început bine meciul, dar nu-și explică motivul pentru care nu a venit golul victoriei pentru FCSB în actul secund.

”Am început bine meciul. Gol înscris de Coman. Din păcate s-a accidentat. Sperăm să nu aibă o accidentare grea. Am intrat bine, cu gol, dar din păcate pentru echipă nu au fost lucrurile așa de bune că s-a terminat egal. Nu știu să vă dau explicații. Noi am încercat. Am vrut să câștigăm, dar din păcate nu am putut.

Este o poziție normală. Am jucat și la Arad și la FCSB. Și mijlocaș dreapta. Unde e mai bine acolo joc. Eu la fiecare meci vreau să-mi ajut echipa. Orice jucător mai are o zi proastă. Poate așa a vrut Dumnezeu să fie și să sărbătorim acasă titlul”, a spus David Miculescu după meci.

Sepsi - FCSB 2-2

Florinel Coman a deschis scorul în minutul nouă, din pasa lui Darius Olaru. Șeptarul FCSB-ului s-a accidentat însă 10 minute mai târziu și a fost înlocuit de David Miculescu.

Roland Varga a restabilit egalitatea în minutul 22, doar că Miculescu a readus prima clasată în avantaj 12 minute mai târziu. În actul secund, Florin Ștefan a setat scorul meciului în minutul 70: 2-2.