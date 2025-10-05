Cele două formații angrenate în cupele europene au aliniat echipe inedite pentru meciul de pe Arena Națională.

Ștefan Baiaram, doar rezervă cu FCSB

Două dintre cele mai surprinzătoare decizii îi aparțin lui Mirel Rădoi. Vedeta echipei și unul dintre cei mai în formă jucători din acest moment, Ștefan Baiaram, este doar rezervă la meciul cu FCSB.

Nici Assad Al Hamlawi nu este titular. Și suedezul cu origini palestiniene se află pe banca de rezerve în derby-ul cu FCSB.

Înaintea meciului, Mirel Rădoi și-a explicat alegerile.

”A fost o deplasare foarte grea pentru noi și nu vreau să risc ca vreun jucător să sufere o ruptură musculară, pentru că după această pauză competițională se va aglomera și mai rău programul. Avem nevoie de prospețime în atac, pentru că la un moment dat vor apărea și spațiile. Am mizat pe prospețimea celor doi, Steven și Etim”, a spus Mirel Rădoi înaintea jocului.

Echipele de start la FCSB – Universitatea Craiova

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Popescu, Radunovic – Tănase, Șut – Cisotti, Olaru, Stoian – Bîrligea

Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Ștefan – Nsimba, Etim

