Oltenii au primit vizita piteștenilor vineri seară pe ”Ion Oblemenco”, în a doua etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Mirel Rădoi a înregistrat toate cele trei puncte și a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasament.



Ștefan Baiaram a venit la flash-interviu cu un singur gând: ”Așa ceva nu se face. Mi-am pierdut cumpătul și nu-mi stă în caracter”



La flash-interviu, Ștefan Baiaram și-a prezentat scuzele pentru reacția nervoasă pe care a avut-o în timpul meciului. În minutul 47, a fost și sancționat cu cartonașul galben. Ulterior, a înscris și golul trei pentru Craiova (minutul 52).



”În primul rând, vreau să-mi cer scuze față de domnul arbitru. Am avut un gest pe care nu l-am controlat. Nu se face așa. Am vrut să încep cu acest lucru că nu-mi stă în caracter, doar mi-am pierdut cumpătul. I-am cerut și scuze personal și sper că e totul ok.



Era pe un fond nervos, încă nu-mi ieșise jocul până la acea fază și din acest motiv am avut acea reacție.



În al doilea rând, mă bucur că am înscris, că am câștigat. Venim după un meci în care am condus cu 3-0 și am făcut egal. Sper să o ținem tot așa. A fost o lecție meciul de la Arad. Clar ne-a maturizat acest lucru. Nu e normal să conduci cu 3-0 și să pierzi două puncte. Azi nu am mai dat nicio șansă adversarului. Suntem încrezători.



Sunt jucători noi, trebuie să se acomodeze cu noi. E un sistem nou pe care nu l-am jucat. Încercăm să ne acomodăm de la meci la meci. Sunt sigur că o să arătăm și mai bine.



M-am înțeles bine cu noul atacant. Din păcate nu a făcut multe antrenamente cu noi. E un jucător cu calitate, o să vedeți și voi acest lucru. Sperăm să ne ajute de acum înainte.



Clar avem goluri. Ne creăm multe ocazii.



Suntem datori. Știm că nu am făcut rezultate pozitive anii trecuți. Sperăm să intrăm într-o grupă europeană și să facem România mândră”, a spus Ștefan Baiaram.



Rober Sierra a înscris un autogol în minutul 16, iar Leard Sadriu a restabilit egalitate aîn minutul 36. Mihnea Rădulescu a stabilit scorul primei reprize, 2-1, în minutul 39, iar Ștefan Baiaram a închis tabela de marcaj în actul secund, în minutul 52.