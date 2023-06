(P) Start la EURO U21: România începe în forță, cu un meci contra Spaniei

EURO U21 se dispută în România și Georgia, iar echipa noastră face parte dintr-o grupă destul de ușoară în comparație cu celelalte. "Tricolorii" au un adversar redutabil, Spania, însă se pot lupta de la egal la egal cu Croația și Ucraina. Chiar dacă Spania ne-a învins recent într-un meci amical, cu celelalte echipe putem spera la victorie.

GRUPELE EURO U21

· GRUPA A: Georgia, Portugalia, Belgia, Olanda

· GRUPA B: România, Spania, Croația, Ucraina

· GRUPA C: Cehia, Anglia, Germania, Israel

· GRUPA D: Norvegia, Elveția, Franța, Italia

România, văzută cu șanse bune la calificarea în sferturile de finală

România face parte din grupa B, în care are șansa a doua la calificarea în sferturile de finală, conform cotelor la pariuri EURO U21, în timp ce Croația este favorita numărul trei, iar Ucraina e văzută cu cele mai mici șanse. România are cota 2.25 pentru a se clasa pe locul 1-2, în timp ce Spania este de departe favorită la calificare. În schimb, România are cota 6.00 pentru câștigarea grupei și 25.00 la câștigarea turneului.

În ce privește cotele la câștigarea turneului, Franța este alegerea bookmakerilor, care îi oferă cota 4.75. Pe lista cu favorite se mai află Germania (cota 6.00), Spania (cota 6.50), Anglia (cota 7.00) și Italia (cota 8.00).

Programul grupei B:

· 19:00 Ucraina - Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

· 21:45 România - Spania (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

Sâmbătă, 24 iunie

· 19:00 România - Ucraina (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

· 21:45 Spania - Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

Marţi, 27 iunie

· 21:45 Croaţia - România (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

· 21:45 Spania - Ucraina (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

Cine sunt adversarele României?

Spania este adversară de top din grupa României. A făcut parte din prima urnă la tragerea la sorți și este o echipă care a impresionat dintotdeauna la acest nivel de vârstă. Drept dovadă că a câștigat competiția de cinci ori. Chiar dacă la EURO U21 din 2021 a dezamăgit și a fost eliminată în semifinale, are o generație suficient de valoroasă pentru a lupta pentru trofeu.

Croația a ajuns la EURO U21 pentru a cincea oară în istoria ei. La primele trei participări nu a trecut de faza grupelor, dar în 2021 a ajuns în sferturile de finală. În schimb, Ucraina are doar două prezențe la EURO U21. În 2006 a jucat finala, iar în 2011 nu a trecut de faza grupelor.

Cum s-a descurcat România la EURO U21?

"Tricolorii" au fost prezenți de trei ori în istorie la EURO U21. Debutul s-a înregistrat în 1998, când echipa noastră a găzduit competiția și a fost eliminată în sferturile de finală. Revenirea s-a produs în 2019, când echipa antrenată de Mirel Rădoi la acel moment a ajuns în semifinale, unde a fost învinsă de Germania. În 2021, echipa pregătită de Adrian Mutu nu a reușit să treacă de faza grupelor.

Actuala ediție a EURO U21 nu prinde România într-un moment foarte bun, având în vedere că ultima victorie a fost înregistrată în martie 2022, într-un amical cu Finlanda. Echipa noastră a disputat de atunci doar meciuri amicale și are șase confruntări la rând fără victorie. Nici de la venirea lui Emil Săndoi situația nu s-a schimbat, iar acesta a înregistrat două înfrângeri și două rezultate de egalitate.

Lotul României este următorul:





· Portari: Ștefan Târnovanu (FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj).

· Fundaşi: Alexandru Pantea (FCSB), Bogdan Racoviţan (Rakow / Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoşani), Andrei Borza (Farul), Valentin Ţicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi);

· Mijlocaşi: Dragoş Albu (U Craiova 1948), Alexi Pitu (Bordeaux / Franţa), Constantin Grameni (Farul), Alexandru Işfan (Universitatea Craiova), Adrian Mazilu (Farul), Valentin Mihăilă (Parma), Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (U Craiova 1948);

· Atacanţi: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul / Fiorentina).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

