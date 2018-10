Cum a aratat Romania U21 la Euro 1998! Cine a castigat competitia si cine au fost vedetele acelui turneu final

Au trecut 20 de ani de la ultima si singura calificare a nationalei U21 la un Campionat European.

Pe 12 octombrie, "tricolorii mici" vor intalni Tara Galilor in preliminariile pentru Euro 2019, la Cluj-Napoca, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", de la ora 19:00, in direct la Pro X! Pe 16 octombrie, elevii lui Radoi vor da piept cu reprezentativa similara a statului Liechtenstein, echipa fara niciun punct in grupa, la Ploiesti. Cu 4 puncte, Romania U21 se va califica direct la un nou turneu final de Campionat European, dupa o pauza de 20 de ani. In 1998, competitia a fost organizata la Bucuresti, iar echipa noastra a terminat pe locul 8, ultimul.

1. Lotul Romaniei la CM 1998

Steaua: Iulian Miu, Laurentiu Reghecampf, Erik Lincar, Catalin Munteanu, Ionel Danciulescu, Cristian Ciocoiu;

Universitatea Craiova: Tiberiu Lung, Cornel Frasineanu, Robert Vancea, Marius Iordache, Eugen Trica, Ionut Lutu;

Dinamo: Cosmin Contra, Mihai Tararache, Florentin Petre, Catalin Hildan, Adrian Mihalcea;

Rapid: Bogdan Lobont, Adrian Iencsi;

FC National: Catalin Lita;

Antrenor: Victor Piturca.

* Din lotul de 20 de jucatori convocati pentru Euro 1998, doar Cornel Frasineanu, Robert Vancea, Catalin Lita, Marius Iordache si Cristian Ciocoiu nu au prins niciun meci pentru echipa nationala de seniori a Romaniei.

2. Cum s-a calificat Romania U21 la acel turneu final

Desi a fost echipa-gazda a competitiei, nationala noastra nu s-a calificat direct si a trebuit sa evolueze in preliminarii. La CE 1998, Romania s-a calificat dupa ce a castigat facil Grupa 8 preliminara, din care mai faceau parte Islanda (13p), Irlanda (9p), Lituania (9p) si Macedonia (4p). Echipa antrenata de Victor Piturca a avut victorii pe linie si punctaj maxim (24 puncte din 8 meciuri, golaveraj 18-4), invingand de doua ori Islanda (3-2, 4-0), Irlanda (1-0, 2-0), Lituania (2-1, 2-1) si Macedonia (1-0, 3-0).

3. Care erau vedetele celorlalte nationale calificate





Germania: Michael Ballack, Christoph Metzelder, Miroslav Klose, Lars Ricken, Timo Hildebrand;

Grecia: Giorgos Karagounis, Traianos Dellas, Angelos Basinas, Dimitrios Eleftheropoulos, Nikos Liberopoulos;

Olanda: Roy Makaay, Ruud van Nistelrooy, Mark van Bommel, Mario Melchiot, Kiki Musampa;

Norvegia: Steffen Iversen, Eirik Bakke, Vegard Heggem, Thorstein Helstad, Frode Kippe;

Rusia: Igor Titov, Vladimir But, Andrei Solomatin, Vadim Evseev, Denis Laktionov;

Spania: Guti, Juan Carlos Valeron, Michel Salgado, Miguel Angel Angulo, Victor Sanchez;

Suedia: Fredrik Ljunberg, Olof Mellberg, Anders Svensson, Daniel Andersson, Daniel Majstorovici.

4. Cine a castigat competitia

Clasamentul final al CE 1998 a aratat astfel: 1. Spania, 2. Grecia, 3. Olanda, 4. Norvegia, 5. Germania, 6. Suedia, 7. Rusia, 8. Romania. In faza sferturilor de finala s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Germania - Grecia 0-1, Olanda - Romania 2-1, Spania - Rusia 1-0 si Norvegia - Suedia 1-0. Semifinalele au fost Olanda - Grecia 0-3 si Norvegia - Spania 0-1 (dupa prelungiri). In finala mica Olanda a invins Norvegia cu 2-0, iar in finala mare Spania a invins Grecia cu 1-0. Cel mai bun jucator al turneului a fost desemnat Francesc Arnau (Spania), portar la FC Barcelona (1996-2001) si, ulterior, la Malaga (2001-2011). Cei mai buni marcatori au fost Steffen Iversen (3 goluri, Norvegia / Rosenborg, Tottenham, Wolverhampton, Crystal Palace) si Nikos Liberopoulos (3 goluri / Grecia / Panathinaikos, AEK Atena, Eintracht Frankfurt). Meciurile au fost organizate in Bucuresti, pe stadioanele "Lia Manoliu", "Steaua" si "Cotroceni".

5. Ce rezultate a avut Romania U21 la acest turneu final

Cele 8 echipe nu au fost impartite in 2 grupe, ci s-au jucat direct meciurile din sferturile de finala, faza in care Romania a pierdut partida cu Olanda, scor 1-2. Intalnirea urmatoare, cu Germania, pentru stabilirea culoarului pentru meciurile de clasament, a fost de asemenea pierdut, dupa prelungiri, scor 0-1. In meciul pentru locurile 7-8, Romania U21 a invins Rusia, scor 2-1.

Sferturi de finala

Romania - Olanda 1-2 / 23 mai 1998

Contra 7 / Wooter 16, De Jong 79

Stadion "Steaua"

Lobont - Contra, Iencsi, Miu, Frasineanu (62 Lita) - Petre, Hildan, Lincar (46 Reghecampf), Munteanu - Danciulescu, Lutu (80 Mihalcea)

Meciurile de clasament

Romania - Germania 0-1 (dupa prelungiri) / 25 mai 1998

Schwarz 101

Stadion "Cotroceni"

Lobont - Contra, Iencsi, Miu, Frasineanu - Petre, Tararache, Lincar, Munteanu (57 Iordache) - Danciulescu (80 Mihalcea), Lutu (49 Hildan)

Meciul pentru locurile 7-8

Romania - Rusia 1-2 / 30 mai 1998

Trica 45 / Ossinov 48, Laktionov 64

Stadionul "Lia Manoliu"

Lobont - Contra, Miu, Vancea, Iordache (69 Lita) - Petre, Hildan, Trica, Munteanu -Danciulescu (60 Ciocoiu), Lutu (52 Frasineanu)