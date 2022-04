Oficialii celor de la FCSB au considerat că rezultatul a fost unul "mincinos", având în vedere că bucureștenii au dominat partida și s-au văzut învinși după un gol din penalty și o execuție superbă a lui Ovidiu Bic.

Sorin Cârțu iese la atac după meciul cu FCSB

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, le-a oferit o replică aversarilor, aducându-le aminte de meciul din returul sezonului regulat, când FCSB s-a impus cu 3-2 grație unui gol marcat în prelungiri de Andrei Cordea.

"Sunt puțin dezamăgit de toate comentariile astea făcute și cât a plâns adversarul prin faptul că ar fi dominat, că nu știu cum, că e nu emeritat rezultatul. Le-aș reaminti ce s-a întâmplat în partida de la Craiova, când au câștigat în minutul 93, după o repriză a doua în care nu prea au contat. Li se putea întâmpla ca acel gol din minutul 93 nici să nu conteze, să fie doar pentru micșorarea handicapului.



Sunt multe comentarii, dar eu mă bucur că nu suntem într-o săptămână în care să plângem că am primit gol dintr-un fault clar al lui Vinicius. Ei aduc mereu în prim-plan niște ocazii clare avute, cum a fost capul lui Vinicius, rezultat în urma unui fault grosolan la Papp. Ei au avut niște ocazii prin niște lovituri de cap care nu sunt atât de imparabile încât portarul să nu poată reacționa. Nu știu de ce comentează atât, aduc în evidență niște momente care, dacă s-ar fi concretizat, erau o japcă. Și atunci de ce tot comentăm atât? Ar trebui să trecem mai ușor. Să nu uite ce s-a întâmplat în tur, când și noi am avut frustrările noastre atunci, când am primit în minutul 93", a spus Sorin Cârțu.

Președintele oltenilor a mers chiar mai în urmă și și-a amintit de meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, scor 0-1, disputat în decembrie 2014, în sferturile de finală ale Cupei României. Partida era arbitrată de Alexandru Tudor, angajat în prezent la FCSB.

"Faza asta cu Ivan, să nu uităm că am avut-o și în partida în care a fost faultat tot de Cristea. Când am pierdut în minutul 90, pe timpul lui Piți. Să nu uite penalty-ul care l-au primit la sărbătoarea demolării stadionului, în Cupă, au mers mai departe și noi am stat acasă dintr-un penalty dat de preacuviosul lor Tudor. Știm multe. Să nu mai comenteze, să le lase așa", a mai spus Cârțu.

Reacție vehementă a lui Mihai Stoica la penalty-ul acordat de Horațiu Feșnic

Managerul general al vicecampioanei României a comentat faza penalty-ului, arătându-se intrigat de momentul loviturii de pedeapsă. Mihai Stoica a acuzat și rezultatul, punctând că echipa sa a dominat la toate capitolele, în ciuda înfrângerii suferite.

„E o mare minciună rezultatul ăsta, am dominat la toate capitolele. (...) Cred că în situaţia în care intram cu 0-0 în pauză, era altceva. Ne-am cam autoanihilat, Olaru şi Octavian nu şi-au găsit locul. După aia, când am revenit la modulul clasic, a fost altceva.

Penalty-ul e un mare semn de întrebare. Să dai penalty la... Nici nu ştii la ce ai dat. Ce acoperire regulamentară? Eu nu înţeleg unde e faultul ăla atât de clar. Nu dai când nu eşti sigur, el a ezitat puţin. Are un delay. Când ai o manieră de arbitraj, laşi jocul liber, nu dai dacă nu e foarte clar. Cred că n-a fost prea inspirat la faza asta. A dat-o prea uşor (n.r. - lovitura de la 11 metri)”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.