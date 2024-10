La finalul partidei din Giulești, Gică Hagi nu și-a putut ascunde dezamăgirea. "Regele" a spus că nu a înțeles nimic din jocul echipei sale și a transmis că "totul trebuie schimbat" la Farul.

Gică Hagi, după Rapid - Farul 5-0: "Poate nu o să mai fiu pe bancă. Nu știu, vom vedea"



Hagi a lăsat de înțeles chiar că ar putea părăsi banca tehnică de la Farul, însă o decizie ar urma să fie luată în zilele următoare.



"După meci ce să mai zic? Rapid a făcut foarte bine. Eu am venit să spun cât mai puține, e greu să vorbești acum. Am avut clipe foarte bune la Farul în ultimii ani, dar se pare că în momentul de față am ajuns într-un punct în care lucrurile sunt dificile din toate punctele de vedere. E o situație grea, trebuie să vorbim puțin și să reflectăm foarte multe, să tragem concluzii, să evaluăm și să schimbăm lucrurile.



Legat de meci, pot să vorbesc doar de prima repriză, unde totul s-a întâmplat. Eu n-am înțeles ce joc avem, ce jucăm ofensiv, ce pregătim la meci. Defensiv, la fel, cum se face presiunea, unde trebuie să o facem. Când n-ai puterea asta, e clar că adversarul joacă de maniera care a jucat. Cred că ne-au dominat, au făcut un meci mare. Noi n-am putut.



Nu le-am spus nimic jucătorilor. Le zic lor ce vă zic și vouă. La fotbal ieși pe teren, joci și ori ești cel mai bun și cel mai frumos, ori în halul ăsta cum am ajuns în seara asta. Am trăit clipe pe care nu și le dorește nimeni. E de reflectat. Toți suntem de vină, la fel cum toți eram buni când am făcut lucruri mari. Acum toți suntem de vină. Trebuie văzut cu care mergem înainte. Dacă mergem înainte! Avem o seară să reflectăm, nu vreau să vorbesc la cald.



Cred că cea mai mare problemă la Farul este că a ieșit campioană acum doi ani. Nu era planificat niciodată asta. Cred că suntem prea sus, nu mai suntem cu picioarele pe pământ, nu mai suntem realiști. Fotbalul te pedepsește. Campionii mari au mereu foame, mereu vor. În teren trebuie să ai putere și să faci jocul tău. Eu n-am înțeles în seara asta... nici două pase! Numai mingi lungi, verticale, la cap, deși noi am pregătit toată săptămâna alt lucru. Defensiv n-am recuperat 4 mingi toate.



Toți sunt în evaluare. Și staff-ul, și jucătorii, și eu. Toată lumea trebuie să fie evaluată! Toți avem o problemă, e clar. Nu știu dacă rămân să găsesc soluția. Vom dormi și vedem de mâine încolo cum facem. Trebuie să iasă la luptă cine rămâne și să facă lucrurile cum trebuie pentru club. Trebuie să schimbăm totul! De mâine încolo trebuie să o iei de la capăt.



(n.r - Continuați lupta la Farul?) Nu vorbim de antrenor aici. Eu nu pot să mă despart pentru că sunt acționar. Poate nu o să mai fiu pe bancă. Nu știu, vom vedea. Eu, ei... vedem cine rămâne. Ceva trebuie schimbat", a spus Hagi.

Farul Constanța are deja șase înfrângeri în primele 13 etape din acest sezon. Echipa lui Gică Hagi, campioană în sezonul 2022/2023, a acumulat doar 13 puncte și se află pe locul 14, cu o lungime peste ultima clasată Unirea Slobozia.