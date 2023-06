Șoc după ratarea titlului: "Vreau să plec de la FCSB, nu mai pot să stau în tensiunea asta!"

Dezamăgirea a fost uriașă în rândul jucătorilor celor de la FCSB, care ar fi fost deranjați și de anumite schimbări pe care patronul Gigi Becali le-ar fi comandat la pauza meciului cu Farul.

Bănel Nicoliță: "Un jucător de la FCSB mi-a spus că e dezastru ce se întâmplă și vrea să plece"

Bănel Nicoliță (38 de ani), fost jucător al Stelei, spune că după meciul cu Rapid, din ultima etapă, pierdut clar de FCSB, 1-5, s-a întâlnit cu un jucător al vicecampioanei, care i-a mărturisit că s-a săturat de tensiunea din cadrul clubului și de modul în care se petrec lucrurile la gruparea bucureșteană, astfel că ar vrea să plece.

Nicoliță nu a oferit numele jucătorului respectiv, însă a subliniat că unii fotbaliști consideră situația de la FCSB de-a dreptul critică.

"M-am întâlnit cu un jucător de la Steaua (n.r - FCSB) și mi-a spus că e dezastru ce se întâmplă. Mi-a povestit de atmosferă, mi-a spus cum se face echipa, ce nebunii sunt pe acolo. I-am zis că nu cred. A zis: 'Ba da, frate. Vreau să plec pentru că nu mai pot să stau în tensiunea asta!".



La meciul cu Rapid, mi-a spus că 'noi am intrat așa pentru că unii dintre noi oricum plecau'. Ok, pleci, dar dacă tu nu joci bine și îți dorești să pleci la altă echipă, dă-ți, mă, viața în meciul ăla cu Rapid și poate ai soartă să nu te duci pe 5.000-10.000, ci pe 15.000, 20.000, 30.000 de euro pe lună.



Ca să vezi ce mentalitate... unii nu vor să rămână și nici să nu joace bine ca să-i dea afară. Atmosfera e una critică din toate punctele de vedere. Mi-au zis că nu-și pot reveni după pierderea campionatului. Sunt deranjați după ce s-a întâmplat la pauză în meciul cu Farul. Eu m-am întâlnit doar cu un băiat de la FCSB, care mi-a spus că tot ce se întâmplă este din cauza lui nea Gigi", a spus Bănel Nicoliță, la Fanatik.

Gigi Becali: "Vom aduce cinci fotbaliști "

Răzvan Oaidă, Iulian Cristea, Deian Sorescu, Joonas Tamm, Boban Nikolov, Sorin Șerban și Billel Omrani au fost dați afară de la echipă, iar Gigi Becali pregătește cinci transferuri în perioada următoare.

La prima sa apariție publică după meciul cu Rapid, pierdut cu 1-5, Gigi Becali a anunțat lista de transferuri pentru perioada de mercato din vară.

„Negociem cu mai mulți jucători, vedem, analizăm. N-au intrat zilele în sac. Avem destul de mult timp, așa că nu are rost să ne hazardăm. Am dat vreo șapte afară acum. Vii la Steaua (n.r. - FCSB)... eu nu mai fac contracte. Un an! Plus încă trei ani, doi ani, patru ani. Nu-mi place de tine, pleci! Omrani, un an, acasă!

E bun? Merge mai departe cu FCSB. Asta o să facem, noi nu suntem la Farul. Dacă-l aveam pe Hagi, nu era o problemă. Dar cine poate să facă așa? Hagi din nefotbaliști îi face fotbaliști. La noi, în loc să crească, mai scad puțin.

Nu aducem șapte, n-are rost să aducem șapte. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și un atacant. Deci cinci fotbaliști! Atac, din ce văd eu, ca să întărim echipa”, a spus Gigi Becali.