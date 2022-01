Situație financiară critică la Gaz Metan Mediaș! Ronaldo Deaconu și-a vândut mașina ca să plătească ratele

Jucătorii nu și-au mai primit salariile de cinci luni, iar aceștia au recurs la diferite variante pentru a putea să-și rezolve problemele financiare.

O parte dintre fotbaliști și-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract, printre aceștia numărându-se și Ronaldo Deaconu, cel care a dezvăluit că a fost nevoit să își vândă mașina pentru a putea să plătească ratele pe care le are.

"Mi-am vândut mașina în decembrie ca să îmi acopăr niște rate și un credit"

"La finalul lunii voi rămâne liber de contract. Am un acord de tranzacție cu clubul încheiat când am renunțat la memoriu. Când eram pe punctul de a deveni liber, am acceptat această tranzacție pentru că am vrut să îi ajut. Atunci, clubul nu avea bani să ne dea restanțele. Nu mi se părea ok să iau eu bani înaintea băieților.

Fiind și unul dintre căpitani, nu am vrut să creez un efect de domino, să urmeze și alte memorii. Am renunțat la memoriu, atunci era luna octombrie sau noiembrie. Ei aveau un termen să mă plătească mai devreme. Mi-am reeșalonat toți banii pe care trebuie să îi primesc pe anul acesta. Nu am luat niciun leu. Sunt neîncrezător că îi voi primi pe toți. Am vrut să îi ajut, nu am vrut să se ajungă la alte memorii, apoi să bage și alți jucători. Nu am vrut să pun gaz pe foc.

Cinci luni nu am primit bani. S-a plătit un salariu de către primărie. Este foarte greu. Eu mi-am vândut mașina în decembrie ca să îmi acopăr niște rate și un credit la un dezvoltator în Brașov. Am luat-o cu banii din Croația, țineam mult la ea, dar ce să fac?", a declarat Ronaldo Deaconu, la emisiunea DigiSport Special.