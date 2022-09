FC Hermannstadt, singura echipă neînvinsă din Superliga, a anunțat în week-end transferul atacantului croat Matko Babic, care are prezențe la toate naționalele de juniori și de tineret ale țării ex-iugoslave, de la categoria Under 17 până la Under 21.

”Matko Babic este un vârf de atac croat, fost internațional U21 (3 selecții), care a fost format la academia de tineret a clubului Dinamo Zagreb.

Matko Babic a câștigat Cupa Croației și în ultimul sezon a evoluat în Cipru

Atacantul în vârstă de 24 de ani mai poate evolua și ca mijlocaș stânga sau ca "vârf retras". Matko este cotat la suma de 350.000 euro pe site-urile de specialitate, iar în CV-ul său se regăsesc echipe ca NK Zagreb, NK Rudes, NK Lokomotiva, HNK Rijeka, toate din Croația, Karvina din Republica Cehă, PAEEK și AEL Limassol din Cipru.

În sezonul 2019-2020, Babic a câștigat Cupa Croatiei alături de HNK Rijeka. În sezonul trecut, Matko a evoluat în 28 de meciuri pentru AEL Limassol, a înscris 4 goluri și a oferit un assist”, l-au prezentat sibienii pe noul jucător pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Babic va evolua la FC Hermannstadt în tricoul cu numărul 77.

Foto și video: FC Hermannstadt