Silvian Cristescu consideră că Universitatea Craiova a fost constant dezavantajată de arbitraje și că anumite echipe, inclusiv U Cluj, au beneficiat de greșeli în favoarea lor.



Cristescu: „De ce să greșească doar într-o singură direcție?”



CCA l-a desemnat pe Florin Andrei (38 de ani) să conducă partida dintre Universitatea Craiova și U Cluj, programată vineri, 14 martie, ora 20:00.



Acesta a mai arbitrat Craiova în acest sezon, iar meciul s-a încheiat cu scandal. În Universitatea Craiova – FCSB 1-1, din noiembrie 2024, arbitrul a acordat un penalty pentru olteni și a eliminat trei jucători.



Cristescu susține că echipa sa este „o victimă” a greșelilor de arbitraj și cere mai multă corectitudine în play-off.



"La noi, în ultimul timp, se întâmplă lucruri foarte ciudate. Dacă ne uităm doar la ultimele două meciuri, am pierdut un punct, cred că în fața FCSB-ului, pentru că în meciul cu Farul am câștigat, dar am câștigat având un penalty clar.

Florin Andrei, de exemplu, la un meci – cred că împotriva lui Dinamo, dacă nu mă înșel – ne-a arbitrat și tot așa, nu știu ce se întâmplă. Cert este că, dintre cele șase echipe din play-off, noi suntem cei mai dezavantajați din punctul de vedere al arbitrajelor.

Cred, și fără să fiu subiectiv, că am pierdut undeva între 7 și 8 puncte din cauza arbitrilor. Acum, culminând cu partida asta, ne deleagă un arbitru fără experiență. În meciurile noastre am avut de pierdut din cauza greșelilor în favoarea adversarilor.

"Chiar nu înțeleg de ce se fac asemenea delegări"

Să analizăm strict ce a spus Vassaras: sunt de acord! Sunt oameni și pot greși, dar de ce să greșească doar în favoarea altora? Înțeleg că mai faci o greșeală, dar de ce tot timpul unele echipe sunt avantajate, iar altele dezavantajate?

A greși e omenește, dar e normal să avem teamă, mai ales că „U” Cluj a stat bine din punctul de vedere al arbitrajelor. Ei au adunat niște puncte pe baza unor greșeli – cu ghilimelele de rigoare – ale arbitrilor.

Și acum vine băiatul ăsta tânăr, fără experiență. Nu știu, mi se par ciudate delegările și multe alte lucruri care nu sunt în regulă. Chiar nu înțeleg de ce se fac asemenea delegări.

Imaginile TV au demonstrat că „U” Cluj a câștigat niște puncte cu ajutorul arbitrilor. Uităm de meciul cu Buzăul, ce naiba? E cel mai elocvent exemplu, dar mai sunt și alte partide. Ei au fost favorizați tot timpul. Nu spun că „U” Cluj e implicată în asta, dar vorbim despre realitate, despre ce s-a întâmplat în realitate.

"Sunt 3-4 echipe care pot câștiga campionatul"

Ce spune domnul Vassaras? Că a greși e omenește. Dar nu tot timpul în favoarea unora și în defavoarea altora.

În opinia mea, sunt 3-4 echipe echilibrate care pot câștiga campionatul, iar detaliile, cum ar fi anumite greșeli de arbitraj, fac diferența.

Istoria mi-a demonstrat că suntem o victimă. Dacă e să pierdem, să pierdem corect, pe teren, și cu asta basta! Nu să avem tot timpul greșeli de arbitraj împotriva noastră.

Eu știu, după meciul de diseară, dacă e tot împotriva noastră, ce să facem? Unde să ne ducem? Cuțitul e la domnul Vassaras, dar cei care au greșit în defavoarea noastră au fost lăudați într-un fel. S-a dat un semnal. Poate sunt eu subiectiv din punctul ăsta de vedere, dar așa văd eu lucrurile", a spus Silvian Cristescu, pentru Sport.ro.



Ajung la 54 de ani, Silvian Cristescu se poate lăuda cu 330 meciuri strâns în cariera de jucător, alături de 63 goluri marcate.



În vitrina sa de trofee regăsim:



Titlul în Liga 1 alături de Universitatea Craiova în 1990/91

Două Cupe ale României, una alături de CSU (90/91) și una alături de FCU (92/93).

Titlul de campion al Ligii 2 alături de Extensiv Craiova (98/99)

Pe lângă perioada în Oltenia, Cristescu a evoluat un timp și în Ghencea, unde avea să fie adus de nimeni altul decât Victor Pițurcă, în sezonul 2001/02.