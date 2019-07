Si-au luat atacant crescut de Inter! Anunt de ultima ora: cine a semnat cu Academica Clinceni

Nou-promovata din Clinceni spera sa fi dat lovitura cu numai cateva zile inaintea debutului ei in Liga 1.

L-a adus pe slovacul Jakub Vojtus (25 de ani), unul dintre pustii in care Inter isi punea mari sperante acum aproape 10 ani. Vojtus a fost cumparat la 16 ani de italieni cu jumatate de milion de euro de la Zilina. Trecut apoi si pe la Chievo, Vojtus a evoluat la seniori pentru NK Zagreb, Olhanense, Trnava, Miedz Legnica sau GKS Tychy. Varful a jucat si in Romania in sezonul 2015-2016, la U Cluj.

"Imi doresc sa ajut cat pot de mult. Vreau sa inscriu de cat mai mult eori. Sunt optimist. Echipa are jucatori care vor sa se afirme. Vreau sa-mi arat valoarea in Liga 1", a spus Vojtus pentru site-ul Academicii.

Clinceniul debuteaza in Liga 1 duminica, pe terenul Universitatii Craiova.