Unicul gol al partidei a fost reușit de Alexandru Dobre (18), din pasa lui Claudiu Micovschi, la capătul unui contraatac. Universitatea Craiova și-a creat mai mulge ocazii clare de gol, dar a fost lipsită la finalizare.

În minutul 10, Jakub Hromada și Jovo Lukic s-au ciocnit la un duel pentru minge, iar rapidistul a fost nevoit să părăsească terenul pe targă, cu guler cervical.

Universitatea Craiova venea după patru meciuri consecutive fără înfrângere, două victorii și două egaluri. Rapid are trei victorii și un egal în ultimele patru etape.

Reacția lui Nicușor Bancu după înfrângerea cu Rapid

Căpitanul oltenilor a vorbit despre perioada mai puțin favorabilă pe care o traversează echipa antrenată de Costel Gâlcă și despre lupta pentru play-off.

"Meritam cel puțin un egal. Au avut câteva ocazii, dar și noi am avut, prin Mitriță, Lukic, alta era soarta meciului. Mergem înainte, trebuie să câștigăm meciul de acasă.

Nu știu ce facem, lucrăm, încercăm să ne îmbunătățim finalizarea, dar când vine meciul nu putem să o băgăm în plasă. Să sperăm că marcăm în etapa următoare.

Am încercat să mergem în pressing mai sus, să jucăm om pe om. Nu am băgat-o în plasă, cum am mai zis.

E clar că e un meci foarte greu, dar vii să câștigi, să nu pierzi măcar. Suntem dezamăgiți, acum trebuie să mergem acasă și să câștigăm următorul meci.

Campionatul se câștigă cu echipele mai mici, dar noi nu reușim să adunăm puncte. E foarte greu. Nu ne-am creat foarte multe ocazii, trebuie să lucrăm acest sistem. Eu îl știu foarte bine, dar unii jucători nu au lucrat așa.

Noi trebuie să câștigăm următoarele două meciuri, pentru a vorbit de titlu. Pentru mine, important e să ajungem în play-off și după aceea vom vorbi", a declarat Nicușor Bancu, la Digi Sport.