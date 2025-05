Roș-albaștrii au început deja sărbătoarea, iar înaintea partidei la care și-a făcut apariția și Gigi Becali, campionii au pus în scenă un adevărat carnaval.

Gabi Torje și Ilie Dumitrescu au explicat secretul succesului de la FCSB

Gabi Torje a explicat care este în opinia sa secretul din spatele succesului celor de la FCSB din ultimele sezoane. Torje susține că cel mai mare merit le aparține celor doi antrenori de pe banca roș-albaștrilor, Mihai Pintilii și Elias Charalambous, care au înțeles că trebuie să creeze o ”legătură” între Gigi Becali și vestiar.

Faptul că nu mai au existat neînțelegeri între conducere și antrenor sau jucători a făcut ca lucrurile să funcționeze în armonie, crede Gabi Torje, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

”Eu cred că un aport foarte important l-a adus antrenorul. În momntul în caree a venit a înțles că trebuie să facă o legătură între conducerea clubului și vestiar. Charalambous și Pintilii au înțeles că trebuie să facă o conexiune între ceea ce își doresc ei, ceea ce își dorește patronul echipei și să nu existe niciodată o neînțelegere, pentru că de aici, în foarte multe sezoane, au fost certuri, scandaluri pentru jucători, în plin campionat au plecat antrenori, în plin campionat, jucători care ar fi meritat să joace sau să fie pe bancă s-au supărat și nu au mai dat randament. Cred că e un lucru foarte important că au anumite sfaturi sau idei ale patronului. De asta au ieșit campioni doi ani la rând”, a spus Gabi Torje.

Pe de altă parte, Ilie Dumitrescu spune că momentul zero a fost eșecul suferit de roș-albaștrii în urmă cu două sezoane, în finala de titlu cu Farul.

”Eu cred că momentul zero a fost după meciul cu Farul, cu același antrenor, cu același staff, când FCSB a condus la pauză și a fost întoarsă. Ăla a fost momentul zero în care echipa s-a unit, a trecut peste momentul ăla complicat, deja se câștigase un nucleu important de jucători, 7-8 jucători, pentru că în următorul sezon, ei au reușit să câștige campionatul, un Coman senzațional, cu Olaru, cu Băluță, fără Compagno, deși era în lot, cu Șut și Lixandru, cu Ngezana și Dawa, Radunovic și Crețu, plus Târnovanu în poartă.

Vorbim de jucători care din momentul ăla au reușit să treacă peste toate problemele și cred că și mental sunt pregătiți. Fiecare e pregătit că în orice moment poate fi schimbat din echipă. Au acceptat și chestia asta, că, dacă din living, din fotoliu, spune ’să iasă doi-trei jucători’, nu sunt afectați, a doua zi dau totul la antrenament”, a completat Ilie Dumitrescu.

