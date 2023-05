Scump la „Rege”! Gică Hagi i-a fixat prețul lui Adrian Mazilu, noua „perlă” din Liga 1

Sezonul 2022-2023 a fost de vis pentru Farul Constanța. La doi ani de la fiziune, echipa pregătită de Gică Hagi (58 ani) a câștigat campionatul, grație victoriei din penultima etapa contra FCSB-ului, 3-2.

Pentru a ataca grupele UEFA Champions League, Farul i-a semnat deja pe Rivaldinho (28 ani), de la Universitatea Craiova, și Nicolae Carnat (25 ani), de la CS Mioveni. Însă, Ilie Dumitrescu (54 ani), bun prieten cu Gică Hagi, a mărturisit că sunt șanse mari ca „Regele” să renunțe la patru jucători în această vară.

„Din ultima mea discuție cu el Gică Hagi, am înțeles că sunt patru jucători care vor părăsi clubul. Sunt oferte pentru Mazilu, Borza, Enes Sali și Băluță”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru DigiSport.

Gică Hagi solicită o sumă colosală pentru Adrian Mazilu

Aparent, managerul Farului i-a fixat prețul lui Adrian Mazilu (17 ani), puștiul care a impresionat în acest campionat. Conform aceleiași surse, atacantul va pleca de la campioana României în schimbul a 8 milioane de euro, tinerețea și eficacitatea lui Adrian Mazilu fiind decisive în stabilirea acestei sume.

În acest sezon, Adrian Mazilu a fost utilizat de Gică Hagi în 20 de meciuri în campionat și Cupa României, în care a marcat 7 goluri și a oferit o pasă decisivă.

În prezent, puștiul este evaluat de publicația Transfermarkt la 400.000 de euro, mult sub cele 8 milioane de euro solicitate de Gică Hagi.

Adrian Mazilu, copil de mingi la titlul cucerit de Viitorul Constanța

Adrian Mazilu a participat și la primul campionat câștigat de Gică Hagi. În 2017, când Viitorul Constanța a cucerit titlul, atacantul era copil de mingi pe arena din Ovidiu.

„Când mi-am auzit numele, am avut puţine emoţii. Când eşti pe teren, nu mai simţi această emoţie. Eram haotic după gol, nu ştiam ce să fac şi am mers la Mister, să îl îmbrăţişez.

La titlul din 2017 am fost copil de mingi. Ţin minte golul lui Gabi Iancu cu CFR Cluj. Am fost pe teren la acea sărbătoare. Am făcut poze cu jucătorii după meci.

Cu Dragoș Nedelcu m-am pozat. Acum sunt coleg cu el şi cu Denis Alibec”, a declarat Adrian Mazilu pentru Fanatik.