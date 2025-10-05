Unicul gol al partidei i-a aparținut lui Florin Tănase, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 39.

Vladimir Screciu: ”Mihai Popescu și îmi zicea: ’Mamă, chiar nu mă așteptam să nu iau galben la câte faulturi am făcut!'”

Vladimir Screciu a dat de pământ cu arbitrajul lui Istvan Kovacs și a transmis că cel mai bun arbitru al României a favorizat-o pe campioana României.

Fundașul Universității Craiova susține că FCSB nu ar fi trebuit să beneficieze de lovitură de la 11 metri și spune că și jucătorii campioanei s-au mirat de arbitrajul lui Istvan Kovacs. Screciu a mărturisit că Mihai Popescu i-a spus în timpul meciului că nu înțelege motivul pentru care centralul nu i-a arătat cartonașul galben având în vedere faulturile numeroase avute.

”Îmi pare rău pentru acel penalty, în ghilimele, cum a zis domnul Istvan Kovacs că a fost penalty, am revăzut faza de zece ori cel puțin cu colegii mei, nu știu unde a fost penalty, dacă a fost la piciorul stâng, care, cu siguranță, a fost în afara careului. Pentru mine, chiar nu a fost penalty, nu îmi explic acea fază.

Apoi, imediat a dat penalty la faza cu Romanchuk, tot timpul noi am luat imediat galbene, pe cei de la FCSB i-a iertat de o grămadă de ori, nu îmi explic, chiar aveam alte așteptări de la meciul ăsta referitor la arbitraj.

În rest, am jucat destul de bine, am avut ocazii de a marca, în prima repriză nu îmi aduc aminte să fi ajuns la poartă, doar cu acele două faze de penalty și cu lovitura de cap din acel corner. Cred că puteam rezolva meciul din prima repriză. Îmi pare rău pentru Cicâldău că a luat roșu, știu cum e, e păcat, pentru că e al treilea meci consecutiv când luăm roșu.

Cu Rakow am greșit, sunt responsabil, dar în seara asta, nu a existat niciun contact, m-am uitat foarte bine la picioarele lui, la ale mele. A fost umăr la umăr, mi-a luat puțin fața, dacă s-a lovit cu piciorul exterior, cu siguranță era în afara careului, dar nici acolo nu a am simțit un contact. Chiar sunt supărat.

În timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu și îmi zicea: ’Mamă, chiar nu mă așteptam să nu iau galben la câte faulturi am făcut!’. La noi, la fiecare fază, imediat, galben, galben!

E supărare mare din cauza rezultatelor. În seara asta, echipa a jucat destul de bine, meritam să marcăm. Mister ne-a spus că e bucuros de atitudinea avută. Ne macină acest eșec, pentru că a venit în acest meci”, a spus Vladimir Screciu după meci.

